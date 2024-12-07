Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tertawa saat Miftah Maulana Hina Pedagang Es, Zaidan Yahya Minta Maaf

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |18:01 WIB
Tertawa saat Miftah Maulana Hina Pedagang Es, Zaidan Yahya Minta Maaf
Zaidan Yahya
A
A
A

JAKARTA - Zaidan Yahya meminta maaf karena ikut tertawa dalam insiden penghinaan terhadap pedagang es teh oleh Miftah Maulana. Dalam video yang viral, Zaidan terlihat duduk di samping Gus Miftah saat peristiwa itu terjadi.

Saat itu, Zaidan bersama seorang pria lain tertawa ketika Gus Miftah melontarkan kata-kata kasar kepada pedagang es teh, Sunhaji. Menyadari kesalahannya, Zaidan pun mengaku bersalah dan meminta maaf.

"Saya mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya untuk Bapak Sunhaji. Di sini saya tidak membela siapa pun. Gus Miftah salah, dan saya juga salah karena ikut menertawakan," ujar Zaidan Yahya dalam video yang diunggah di TikTok oleh akun @melinda_mzy, Sabtu (7/12/2024).

Tertawa saat Miftah Maulana Hina Pedagang Es, Zaidan Yahya Minta Maaf
Tertawa saat Miftah Maulana Hina Pedagang Es, Zaidan Yahya Minta Maaf

Zaidan menjelaskan bahwa tawa tersebut bukan ditujukan kepada Sunhaji, melainkan karena suasana yang menurutnya terasa penuh canda saat itu.

"Jujur, dalam hati saya tidak menertawakan Bapak Sunhaji. Yang saya tertawakan adalah suasana saat itu," tegasnya.

Sebelumnya, Zaidan sempat menuai kritik dari netizen karena dianggap membela tindakan Gus Miftah. Ia pernah menyebut bahwa gaya bicara Gus Miftah yang disampaikan dengan nada bercanda adalah salah satu cara berdakwah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116409/gus_miftah-LZ3q_large.jpg
Viral Remaja Curi Pisang demi Adik, Gus Miftah Berikan Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/13/33/3104147/gus_miftah-kALG_large.jpg
Usai Viral, Gus Miftah Kembali Berdakwah di Klub Malam hingga Lokalisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/33/3094900/dosen_upnjv-5vrf_large.jpg
Kontroversi "Rakyat Jelata" dan Pentingnya Pemilihan Diksi di Ruang Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/33/3094073/miftah_maulana-gnpB_large.jpeg
Erick Estrada Ungkap Luka Hati Yati Pesek, Desak Gus Miftah Minta Maaf Tanpa Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/33/3093682/kunto_aji-dkrl_large.jpg
Kunto Aji Tak Kuat Hati Saksikan Hinaan Gus Miftah pada Yati Pesek: Loro Atiku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093295/yati_pesek-DZO6_large.jpeg
5 Fakta Yati Pesek, Seniman Senior yang Pernah Direndahkan Miftah Maulana
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement