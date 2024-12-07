Tertawa saat Miftah Maulana Hina Pedagang Es, Zaidan Yahya Minta Maaf

JAKARTA - Zaidan Yahya meminta maaf karena ikut tertawa dalam insiden penghinaan terhadap pedagang es teh oleh Miftah Maulana. Dalam video yang viral, Zaidan terlihat duduk di samping Gus Miftah saat peristiwa itu terjadi.

Saat itu, Zaidan bersama seorang pria lain tertawa ketika Gus Miftah melontarkan kata-kata kasar kepada pedagang es teh, Sunhaji. Menyadari kesalahannya, Zaidan pun mengaku bersalah dan meminta maaf.

"Saya mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya untuk Bapak Sunhaji. Di sini saya tidak membela siapa pun. Gus Miftah salah, dan saya juga salah karena ikut menertawakan," ujar Zaidan Yahya dalam video yang diunggah di TikTok oleh akun @melinda_mzy, Sabtu (7/12/2024).

Zaidan menjelaskan bahwa tawa tersebut bukan ditujukan kepada Sunhaji, melainkan karena suasana yang menurutnya terasa penuh canda saat itu.

"Jujur, dalam hati saya tidak menertawakan Bapak Sunhaji. Yang saya tertawakan adalah suasana saat itu," tegasnya.

Sebelumnya, Zaidan sempat menuai kritik dari netizen karena dianggap membela tindakan Gus Miftah. Ia pernah menyebut bahwa gaya bicara Gus Miftah yang disampaikan dengan nada bercanda adalah salah satu cara berdakwah.