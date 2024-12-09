Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Miftah Maulana Mundur dari UKP, Deddy Corbuzier Klaim Jadi Orang Pertama yang Tahu 

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |09:32 WIB
Miftah Maulana Mundur dari UKP, Deddy Corbuzier Klaim Jadi Orang Pertama yang Tahu 
Miftah Maulana Mundur dari UKP, Deddy Corbuzier Klaim Jadi Orang Pertama yang Tahu  (Foto: ist)
JAKARTA - Deddy Corbuzier mengungkap bahwa dirinya adalah orang pertama yang mengetahui keputusan Gus Miftah mundur dari jabatan sebagai Utusan Presiden. Keputusan ini datang setelah viralnya video yang diduga berisi penghinaan yang melibatkan Gus Miftah di media sosial.

Deddy menjelaskan alasan mengapa ia tidak memberikan komentar di media sosial terkait masalah tersebut. Sebagai sahabat, ia memilih menegur Gus Miftah secara langsung atau melalui telepon.

"Saya nggak mau komentar di media sosial karena dia teman saya, sahabat saya. Jadi, kalau ada masalah, saya lebih baik telepon atau WhatsApp dia langsung. Ini sudah saya lakukan sejak sebelum kasus Yati Pesek dan sebagainya," ujar Deddy, seperti dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Senin (9/12/2024).

Miftah Maulana Mundur dari UKP, Deddy Corbuzier Klaim Jadi Orang Pertama yang Tahu
Miftah Maulana Mundur dari UKP, Deddy Corbuzier Klaim Jadi Orang Pertama yang Tahu

Gus Miftah, menurut Deddy, menyebut gaya bicara atau humor yang ia gunakan adalah bagian dari ciri khasnya, sehingga sulit diubah. Bahkan, Deddy mengaku sudah beberapa kali menegur sahabatnya itu sebelum kasus dugaan penghinaan terhadap Yati Pesek dan pedagang es teh di Magelang terjadi.

"Gus Miftah bilang, 'Wah, gue dari dulu memang becandanya seperti ini.' Nah, setelah kejadian Yati Pesek dan lain-lain, ya begitulah Gus Miftah," ujar Deddy.

Ia juga menambahkan bahwa dengan jabatan sebagai Utusan Presiden, Gus Miftah kini menjadi sorotan lebih besar. "Cuma, sekarang dengan jabatan barunya, pasti lebih diperhatikan," imbuh Deddy.

 

