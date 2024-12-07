5 Fakta Yati Pesek, Seniman Senior yang Pernah Direndahkan Miftah Maulana

JAKARTA - Nama Yati Pesek, seorang seniman dan komedian senior, kembali menjadi perbincangan setelah insiden lama yang melibatkan Miftah Maulana atau lebih dikenal sebagai Gus Miftah.

Dalam sebuah acara wayang, Gus Miftah sempat melontarkan komentar yang dianggap merendahkan penampilan Yati Pesek. Meskipun sudah memaafkan, Yati mengaku masih menyimpan luka atas perkataan tersebut yang terjadi dua tahun lalu.

Berikut adalah fakta menarik tentang perjalanan hidup dan karier Yati Pesek, sosok pesinden yang dihormati sebagai pelestari budaya Jawa.

5 Fakta Yati Pesek

1. Awal Karier

Yati Pesek memulai perjalanan seni profesionalnya pada tahun 1964 dengan bergabung di kelompok Wayang Orang Jati Mulya. Ia kemudian merantau ke Yogyakarta dan aktif dalam berbagai komunitas seni, seperti Ketoprak Mudha Rahayu dan Sandiwara Jenaka KR yang disiarkan di TVRI Yogyakarta.

2. Jiwa Seni yang Mendalam

Lahir dengan nama Suyati pada 8 Agustus 1952 di Yogyakarta, Yati Pesek berasal dari keluarga seniman. Ayahnya adalah seorang pengrawit (pemain gamelan Jawa), sementara ibunya seorang penari. Sejak kecil, ia belajar menari di bawah bimbingan sang ibu dan memperdalam bakatnya di bawah asuhan R.M. Joko Daulat.

3. Pelestari Budaya Jawa

Komitmen Yati Pesek terhadap budaya Jawa terlihat dari pendirian Padepokan Yati Pesek di Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah, pada tahun 2005. Berlokasi di atas lahan seluas 5.000 meter persegi, padepokan ini menjadi pusat kegiatan seni, terutama bagi dalang dari Solo dan Yogyakarta.

Di usia 72 tahun, Yati masih aktif berkarya dan terus menginspirasi generasi muda untuk melestarikan budaya Jawa. Ia bahkan pernah berpesan kepada aktor Erick Estrada agar tetap menjaga dan mempromosikan seni budaya Jawa.