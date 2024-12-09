Wakili Indonesia di Piala Oscar, Menekraf Apresiasi Film Women From Rote Island

JAKARTA - Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengapresiasi kulitas cerita dan pesan moral yang disampaikan lewat film bertajuk Women From Rote Island.

Saat ini, film Women Rote Island besutan sutradara Jeremias Nyangoen itu berhasil masuk 85 besar film yang lolos nominasi awal ajang penghargaan film paling bergengsi dunia Piala Oscar 2025 pada kategori “best international feature film”.

“Kami mengapresiasi film Women From Rote Island yang secara kualitas dan pesan moral disampaikan itu luar biasa. Dan memang kekuatan perfilman kita salah satunya dari budaya, kemudian alam, juga potensi talenta-talenta muda maupun sutradaranya,” kata Menekraf Riefky usai menghadiri Special Screening Film Women From The Island Rote Goes to Oscars bersama Kabinet Merah Putih di XXI Plaza Senayan, belum lama ini.

Film berlatar Pulau Rote tersebut merupakan kisah nyata tentang ketangguhan perempuan-perempuan Rote, bagaimana mereka memperjuangkan hak-hak perempuan dengan keberanian dan kekuatan yang ada dalam diri mereka. Dan juga melalui film ini lanskap budaya dan alam Pulau Rote dikemas dengan sangat baik.

Pemerintah melalui kolaborasi lintas kementerian/lembaga pun sepakat untuk mendukung dan mendampingi film Women From Rote Island agar bisa meraih prestasi di kancah dunia.

“Dalam mendukung sineas-sineas Indonesia, pemerintah berkolaborasi di antaranya Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, dan lain-lain itu untuk mendukung secara penuh film ini,” kata Menekraf Riefky

Sejak tayang pada 22 Februari 2024, film Women from Rote Island telah menorehkan segudang prestasi. Selain menjadi juara umum dalam ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2023, film itu juga telah ditayangkan dalam berbagai festival film internasional. Salah satunya Busan International Film Festival 2023.

Sementara itu, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, mengungkapkan pemutaran film kali ini merupakan upaya kolektif dan komitmen seluruh kementerian/lembaga dalam mendukung perfilman Indonesia agar bisa melangkah maju ke pentas dunia. Salah satunya lewat film Women From Rote Island.

"Setelah kami berbicara dengan banyak insan perfilman ternyata film Indonesia ekosistemnya semakin baik, semakin maju, dan semakin mampu menjadi tuan di negeri sendiri. Mudah-mudahan film Women From Rote Island ini bisa menjadi nominee dan memenangkan Oscar," kata Fadli Zon.