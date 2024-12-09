Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Daredevil, Pengacara Buta sang Pembela Keadilan

Brigitta Putri , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |22:01 WIB
Sinopsis Film Daredevil, Pengacara Buta sang Pembela Keadilan
Sinopsis Film Daredevil, Pengacara Buta sang Pembela Keadilan (Foto: ist)
JAKARTA - Sinopsis film Daredevil akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Daredevil merupakan film laga superhero asal Amerika Serikat yang rilis pada tahun 2003.

Film yang diadaptasi dari komik Marvel ini disutradarai oleh Mark Steven Johnson dan dibintangi oleh Ben Affleck, Jennifer Garner, Michael Clarke Duncan, serta Colin Farrell.

Menurut Rotten Tomatoes, Daredevil mendapat peringkat 43% berdasarkan 228 ulasan, dengan rata - rata 4,5/10.

Sinopsis Film Daredevil
Sinopsis Film Daredevil

Sinopsis Film Daredevil

Matthew Michael Murdock atau Matt Murdock merupakan putra tunggal dari seorang petinju jalanan bernama Jack “Devil” Murdock, dan mereka tinggal bersama di Hell's Kitchen.

Kisah bermula ketika Matt terpapar limbah kimia yang jatuh menimpanya saat kecil. Akibatnya, Matt kehilangan kemampuan untuk melihat, namun keempat indera lainnya justru menjadi sangat tajam, terutama pendengarannya yang sepeka radar.

Suatu hari, Matt mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh sekumpulan penjahat. Pembunuhan itu terjadi karena ayahnya menolak mundur dari lawannya dalam sebuah pertandingan tinju.

Sejak saat itu, Matt bertekad untuk memberantas kejahatan. Ketika dewasa, di siang hari ia bekerja sebagai pengacara yang membantu orang-orang tidak mampu. Sedangkan pada malam hari, ia menjadi Daredevil, seorang pahlawan yang menangkap penjahat dengan aksi vigilante.

Daredevil dikenal dengan berbagai julukan, seperti 'Man without fear' (Manusia Tanpa Takut), 'Iblis Pelindung' (Guardian Devil), dan lainnya.

Sebagai Daredevil, Matt menguasai berbagai keahlian bela diri yang ia pelajari secara mandiri. Ia juga memiliki senjata berupa tongkat yang dapat berfungsi sebagai tongkat peraba bagi orang buta dan bisa mengeluarkan kawat atau tali untuk berayun.

Aksi Daredevil menarik perhatian seorang wartawan bernama Ben Urich. Ben sering membahas sosok The Kingpin, yang diduga mengendalikan berbagai sindikat kejahatan di New York City. Tanpa sepengetahuan Ben, The Kingpin sebenarnya adalah Wilson Fisk, seorang mafia kejam yang menyamar sebagai pengusaha legal.

Dalam perjalanannya, Matt juga bertemu dengan gadis pujaannya, Elektra Natchios, yang ahli dalam bela diri, terutama dalam menggunakan trisula. Elektra adalah putri dari Nikolas Natchios, tangan kanan Fisk.

Suatu hari, Nikolas memutuskan untuk bertobat dan mundur dari pekerjaannya, namun Fisk mengutus pembunuh bayaran, Bullseye, untuk menghabisi Nikolas.

 

