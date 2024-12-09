Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Dark Knight, Joker Hancurkan Status Quo

Paulina Lewi Maria Riyanto , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |20:06 WIB
Sinopsis Film The Dark Knight, Joker Hancurkan Status Quo
Sinopsis Film The Dark Knight, Joker Hancurkan Status Quo (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film The Dark Knight akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Dark Knight adalah laga superhero tahun 2008, yang merupakan bagian kedua dari The Dark Knight Trilogy dan sekuel dari Batman Begins tahun 2005.

Film ini disutradarai, diproduksi, dan ditulis bersama oleh sutradara ternama, Christopher Nolan. Sejumlah bintang Hollywood turut berperan dalam film ini, seperti Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, dan Morgan Freeman.

The Dark Knight mendapatkan respons positif dari para penonton dan kritikus film, menjadikannya salah satu film terlaris sepanjang sejarah. Film ini meraih skor 94% dari 343 ulasan di Rotten Tomatoes dan 9,0/10 berdasarkan 3 juta ulasan di IMDb.

Sinopsis Film The Dark Knight, Joker Hancurkan Status Quo
Sinopsis Film The Dark Knight, Joker Hancurkan Status Quo

Sinopsis Film The Dark Knight

Berlatar di Gotham City, kota yang dilanda kejahatan dan korupsi. Bruce Wayne alias Batman, berusaha keras untuk membebaskan kota dari kejahatan yang semakin merajalela. Dalam misinya, ia bekerja sama dengan Komisaris Polisi Jim Gordon dan Jaksa Wilayah Harvey Dent.

Namun, tindakan ketiganya mendapat ancaman dari Joker, seorang pria psikopat berdandan seperti badut, yang juga menjadi dalang di balik perampokan besar di bank kota tersebut.

Tantangan besar terjadi ketika Joker muncul dalam pertemuan para mafia. Ia menawarkan untuk menghabisi Batman dengan syarat para mafia bersedia menyerahkan setengah dari aset mereka kepadanya.

Ketakutan terhadap Batman membuat para mafia setuju dengan tawaran Joker. Aksi Joker yang semula sekadar perampokan dan penghancuran berkembang menjadi pembunuhan. Ia mengancam akan membunuh seseorang setiap hari jika Batman tidak menyerahkan diri dan mengungkap identitasnya di hadapan publik.

Joker membuat masyarakat semakin resah, hingga keberadaan Batman sebagai pelindung mulai diabaikan. Demi kebaikan semua, Batman berencana memenuhi tuntutan Joker.

Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Harvey Dent mengambil langkah berani dengan menyerahkan diri dan mengaku sebagai Batman.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement