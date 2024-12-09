Sinopsis Film The Dark Knight, Joker Hancurkan Status Quo

JAKARTA - Sinopsis film The Dark Knight akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Dark Knight adalah laga superhero tahun 2008, yang merupakan bagian kedua dari The Dark Knight Trilogy dan sekuel dari Batman Begins tahun 2005.

Film ini disutradarai, diproduksi, dan ditulis bersama oleh sutradara ternama, Christopher Nolan. Sejumlah bintang Hollywood turut berperan dalam film ini, seperti Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, dan Morgan Freeman.

The Dark Knight mendapatkan respons positif dari para penonton dan kritikus film, menjadikannya salah satu film terlaris sepanjang sejarah. Film ini meraih skor 94% dari 343 ulasan di Rotten Tomatoes dan 9,0/10 berdasarkan 3 juta ulasan di IMDb.

Sinopsis Film The Dark Knight, Joker Hancurkan Status Quo

Sinopsis Film The Dark Knight

Berlatar di Gotham City, kota yang dilanda kejahatan dan korupsi. Bruce Wayne alias Batman, berusaha keras untuk membebaskan kota dari kejahatan yang semakin merajalela. Dalam misinya, ia bekerja sama dengan Komisaris Polisi Jim Gordon dan Jaksa Wilayah Harvey Dent.

Namun, tindakan ketiganya mendapat ancaman dari Joker, seorang pria psikopat berdandan seperti badut, yang juga menjadi dalang di balik perampokan besar di bank kota tersebut.

Tantangan besar terjadi ketika Joker muncul dalam pertemuan para mafia. Ia menawarkan untuk menghabisi Batman dengan syarat para mafia bersedia menyerahkan setengah dari aset mereka kepadanya.

Ketakutan terhadap Batman membuat para mafia setuju dengan tawaran Joker. Aksi Joker yang semula sekadar perampokan dan penghancuran berkembang menjadi pembunuhan. Ia mengancam akan membunuh seseorang setiap hari jika Batman tidak menyerahkan diri dan mengungkap identitasnya di hadapan publik.

Joker membuat masyarakat semakin resah, hingga keberadaan Batman sebagai pelindung mulai diabaikan. Demi kebaikan semua, Batman berencana memenuhi tuntutan Joker.

Namun, sebelum ia sempat melakukannya, Harvey Dent mengambil langkah berani dengan menyerahkan diri dan mengaku sebagai Batman.