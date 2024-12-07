Sinopsis Film The Black Demon, Teror Megalodon yang Mencekam

JAKARTA - Sinopsis film The Black Demon akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Black Demon adalah film thriller fiksi ilmiah tahun 2023 yang disutradarai oleh Adrian Grünberg, dengan skenario karya Boise Esquerra.

Film ini dibintangi oleh Josh Lucas, Fernanda Urrejola, dan Julio Cesar Cedillo. Kisahnya mengisahkan perjuangan sebuah keluarga yang terdampar di rig minyak tua di Baja California, Meksiko, melawan seekor hiu megalodon legendaris yang penuh dendam.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 29% dari 38 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 4,2/10.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 29% dari 38 ulasan kritikus bersifat positif, dengan peringkat rata-rata 4,2/10.

Sinopsis Film The Black Demon

Sinopsis Film The Black Demon

Paul Sturges, seorang inspektur perusahaan minyak Nixon Oil, ditugaskan untuk memeriksa kondisi El Diamante, sebuah rig minyak lepas pantai di Baja California. Ia membawa serta keluarganya—istrinya Ines dan kedua anak mereka, Audrey dan Tommy—dengan harapan perjalanan ini bisa menjadi liburan singkat. Namun, setibanya di kota kecil di Baja, mereka menemukan bahwa tempat itu telah porak-poranda. Penduduk lokal yang tersisa menunjukkan sikap curiga dan permusuhan, terutama setelah mengetahui bahwa Paul bekerja untuk perusahaan yang membangun rig tersebut.

Paul kemudian pergi ke El Diamante menggunakan perahu kecil untuk menilai apakah rig itu layak diperbaiki atau harus ditutup. Sesampainya di sana, ia mendapati kondisi rig yang sudah rusak parah, dikelilingi tumpahan minyak, dan hanya dijaga oleh dua pekerja yang tersisa, Chato dan Junior, bersama anjing kecil mereka. Sementara itu, keluarga Paul memutuskan untuk menyusulnya dengan perahu lain. Ketika perahu mendekat, Chato dan Junior mulai panik dan menyalakan suar, memperingatkan tentang ancaman besar yang mengintai—seekor hiu megalodon raksasa seberat 70 ton yang dikenal sebagai "Black Demon" (El Demonio Negro).

Meskipun berhasil naik ke rig dengan selamat, keluarga itu hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat Black Demon menghancurkan perahu yang membawa mereka ke rig, menewaskan kaptennya. Chato mengungkapkan bahwa beberapa kru rig sebelumnya berhasil melarikan diri dari ancaman hiu tersebut, tetapi bantuan dari Nixon Oil tidak pernah datang. Perusahaan tersebut mengetahui adanya tumpahan minyak namun mengabaikannya.

Ines kemudian menemukan laporan keselamatan rig yang menunjukkan bahwa banyak peringatan telah diabaikan, dengan tanda tangan Paul pada dokumen-dokumen itu. Saat Ines mengonfrontasi Paul, ia mengakui bahwa ia menandatangani dokumen tersebut karena tekanan dari Nixon Oil. Ia melakukan itu demi keamanan pekerjaan dan ekonomi keluarganya, meskipun tahu konsekuensinya terhadap keselamatan rig dan komunitas lokal. Nixon Oil menggunakan sistem pemeriksaan internal untuk menghindari tanggung jawab atas kondisi kerja yang berbahaya, bahkan mengancam Paul ketika ia berusaha melawan.