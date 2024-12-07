Sinopsis Film The Lost World Jurassic Park, Kembalinya Teror Dinosaurus

JAKARTA - Sinopsis film The Lost World: Jurassic Park akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Lost World: Jurassic Park adalah film fiksi ilmiah aksi yang dirilis pada tahun 1997.

Disutradarai oleh Steven Spielberg dan ditulis oleh David Koepp, film ini merupakan sekuel dari Jurassic Park (1993) sekaligus bagian kedua dari trilogi aslinya.

Ceritanya terinspirasi dari novel The Lost World karya Michael Crichton yang diterbitkan pada 1995.

Film ini kembali menampilkan Jeff Goldblum dan Richard Attenborough dari film pertama, dengan tambahan bintang baru seperti Julianne Moore, Pete Postlethwaite, dan Arliss Howard.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 53% berdasarkan 83 ulasan dan peringkat rata-rata 5,70/10.

Sinopsis Film The Lost World Jurassic Park

Empat tahun setelah peristiwa di Isla Nublar, sebuah keluarga Inggris yang berlabuh di dekat pulau Isla Sorna—tempat lain yang menyimpan dinosaurus hasil rekayasa genetika—mengalami insiden mengerikan. Cathy Bowman, putri keluarga tersebut, diserang oleh sekelompok dinosaurus kecil bernama Compsognathus.

Dr. John Hammond, pendiri InGen, memanggil Dr. Ian Malcolm untuk membahas kejadian tersebut. Ian mengetahui bahwa Isla Sorna, yang dikenal sebagai "Site B," adalah lokasi di mana dinosaurus dikloning sebelum dipindahkan ke Isla Nublar. Namun, pulau itu ditinggalkan setelah badai besar, dan dinosaurus dilepaskan ke alam liar.

Hammond meminta Ian untuk bergabung dengan tim yang ditugaskan mendokumentasikan kehidupan dinosaurus di pulau itu. Tujuannya adalah mendorong kebijakan non-intervensi terhadap ekosistem pulau. Ian awalnya menolak, tetapi berubah pikiran setelah mengetahui bahwa kekasihnya, Dr. Sarah Harding, seorang paleontolog, telah lebih dulu berada di Isla Sorna.

Ian pergi ke Isla Sorna bersama Eddie Carr, seorang teknisi peralatan, dan Nick Van Owen, seorang dokumentaris sekaligus aktivis. Mereka bertemu Sarah yang sedang mengamati keluarga Stegosaurus. Tak lama, Ian mendapati bahwa putrinya, Kelly, diam-diam ikut serta dalam perjalanan mereka.

Di sisi lain, Peter Ludlow—keponakan Hammond yang kini memimpin InGen—datang ke pulau itu dengan tim tentara bayaran untuk menangkap dinosaurus. Bersama pemburu profesional Roland Tembo dan Ajay Sidhu, mereka berencana membawa dinosaurus ke San Diego untuk menghidupkan kembali proyek taman Jurassic yang sebelumnya ditinggalkan.

Namun, rencana itu terganggu ketika Nick dan Sarah melepaskan dinosaurus yang ditangkap, menyebabkan kekacauan besar di kamp InGen. Dalam perjalanan kembali, mereka menemukan bayi Tyrannosaurus rex yang terluka, yang digunakan Roland sebagai umpan untuk menarik induknya. Nick membawa bayi tersebut ke trailer mereka untuk dirawat, meski Ian memperingatkan bahwa ini akan memancing kedatangan induknya.

Benar saja, pasangan Tyrannosaurus rex datang untuk mengambil bayi mereka. Setelah merebut bayi itu, mereka menghancurkan trailer dan hampir membunuh Ian, Sarah, dan Nick. Eddie berusaha menyelamatkan mereka, tetapi ia menjadi korban ketika kedua Tyrannosaurus menyerangnya.