HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

MNC Animation Gelar Nonton Bareng di Ajang Indonesia Comic Con 2024

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |11:40 WIB
MNC Animation Gelar Nonton Bareng di Ajang Indonesia Comic Con 2024
MNC Animation Ramaikan Indonesia Comic Con 2024, Ada Nobar Series Titus. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Comic Con 2024 sukses digelar di Jakarta Convention Center (JCC), pada 9-10 November 2024. MNC Animation kembali memeriahkan acara tersebut dengan memperkenalkan animasi lokal buatan anak bangsa.

Lewat boothnya, MNC Animation mempromosikan sederet animasinya yang akan dirilis pada tahun depan. Salah satu pengunjung bernama Danny mengaku, sangat antusias dan terhibur dengan booth MNC Animation.

“Seru banget, bisa ketemu Kiko juga. Karena aku sering nonton kartunnya di akhir pekan,” ujar bocah laki-laki berusia 8 tahun tersebut.

Indonesia Comic Con 2024
MNC Animation Gelar Nonton Bareng di ajang Indonesia Comic Con 2024. (Foto: Okezone)

Dalam kegiatan talkshow ini, MNC Animation juga menyajikan beberapa cuplikan dari episode terpilih sederet animasi MNC Animation. Ada episode pilihan dari Bima X hingga serial terbaru MNC Animation, Titus.

“Tadi aku juga nonton episode khusus Titus. Bakal nonton lagi nanti di televisi karena seru banget ceritanya,” imbuh Danny.

Sekadar informasi, Titus merupakan serial animasi terbaru persembahan MNC Animation yang tayang di RCTI. Serial animasi ini mengangkat tema detektif yang menyuguhkan keseruan tersendiri.*

(SIS)

