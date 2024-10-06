MNC Animation Suguhkan Aneka Aktivitas Kreatif di Baby & Kids Expo 2024

BANDUNG - MNC Animation dan GAMES+ menyediakan berbagai aktivitas kreatif dalam Baby & Kids Expo 2024 yang digelar di Graha Manggala Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, pada 5 Oktober 2024.

“Kami ajak pengunjung, terutama tamu cilik, untuk menggambar dan main puzzle bersama di booth. Ada juga kegiatan seru lainnya,” ujar Nielson Tanaya, Event Management Dept Head ESI (GAMES+).

MNC Animation juga memanjakan pengunjung cilik dengan menggelar meet & greet bersama Kiko dan Lola. Kedua karakter itu, tak hanya menyapa namun juga mengajak anak-anak bermain dan bernyanyi bersama.

“Reaksi anak-anak sangat wah sekali. Mereka antusias ya bisa bertemu langsung dengan Kiko yang selama ini mungkin hanya ditonton lewat TV,” kata Nielson.

Tak sekadar menyediakan kegiatan seru, booth MNC Animation juga menayangkan sederet teaser proyek terbaru mereka. Sebut saja series Titus The Detective yang tayang di RCTI, mulai 22 September 2024.