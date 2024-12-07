Banyak Masalah, Denny Sumargo Curiga Anaknya Jadi Pengacara

JAKARTA - Denny Sumargo mengungkapkan banyak hikmah yang ia petik dari berbagai permasalahan hukum yang tengah dihadapinya. Di akhir tahun 2024 ini, Denny terlibat dalam perseteruan dengan pengacara Farhat Abbas hingga saling melapor ke kepolisian.

Saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Denny mengatakan bahwa banyak pengalaman berharga yang ia pelajari dari berbagai persoalan hukum tersebut.

"Gua anggap tahun ini banyak masalah dengan hukum dan sebagainya. Tapi dari situ gua belajar banyak soal hukum, koridor, dan produk hukum," ujarnya.

Banyak Masalah, Denny Sumargo Curiga Anaknya Jadi Pengacara

Denny Sumargo mengakui bahwa konflik hukum yang dihadapinya telah membuka pemahaman baru tentang tanggung jawab dan peran hukum dalam kehidupannya.

"Gua belajar jadi orang yang bertanggung jawab, dan kalau gua nggak mendapatkan ilmu ini, mungkin suatu hari gua bisa menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan," lanjut Denny.

Tak hanya itu, ia juga memiliki firasat bahwa putrinya, Gabriella Alan Sumargo, kelak akan menempuh profesi sebagai seorang pengacara.

"Jadi gua ada feeling anak gua bakal jadi pengacara nih," ucapnya dengan penuh keyakinan.