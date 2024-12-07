Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Banyak Masalah, Denny Sumargo Curiga Anaknya Jadi Pengacara

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |11:02 WIB
Banyak Masalah, Denny Sumargo Curiga Anaknya Jadi Pengacara
Banyak Masalah, Denny Sumargo Curiga Anaknya Jadi Pengacara (Foto: IG Denny Suamrgo)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo mengungkapkan banyak hikmah yang ia petik dari berbagai permasalahan hukum yang tengah dihadapinya. Di akhir tahun 2024 ini, Denny terlibat dalam perseteruan dengan pengacara Farhat Abbas hingga saling melapor ke kepolisian.

Saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Denny mengatakan bahwa banyak pengalaman berharga yang ia pelajari dari berbagai persoalan hukum tersebut.

"Gua anggap tahun ini banyak masalah dengan hukum dan sebagainya. Tapi dari situ gua belajar banyak soal hukum, koridor, dan produk hukum," ujarnya.

Banyak Masalah, Denny Sumargo Curiga Anaknya Jadi Pengacara
Banyak Masalah, Denny Sumargo Curiga Anaknya Jadi Pengacara

Denny Sumargo mengakui bahwa konflik hukum yang dihadapinya telah membuka pemahaman baru tentang tanggung jawab dan peran hukum dalam kehidupannya.

"Gua belajar jadi orang yang bertanggung jawab, dan kalau gua nggak mendapatkan ilmu ini, mungkin suatu hari gua bisa menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan," lanjut Denny.

Tak hanya itu, ia juga memiliki firasat bahwa putrinya, Gabriella Alan Sumargo, kelak akan menempuh profesi sebagai seorang pengacara.

"Jadi gua ada feeling anak gua bakal jadi pengacara nih," ucapnya dengan penuh keyakinan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983/denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159336/denny_sumargo-jR5z_large.jpg
Anak Sudah Dapat Endorse Sejak Lahir, Denny Sumargo: Gabriella Membawa Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158734/denny_sumargo-alAi_large.jpg
Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158657/denny_sumargo-ZSHr_large.jpg
Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158549/denny_sumargo-IxlH_large.jpg
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145016/denny_sumargo-Sqv4_large.jpg
Kecam Tambang Nikel, Denny Sumargo: Raja Ampat Tanah Kehidupan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement