Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai

JAKARTA - Denny Sumargo mengungkapkan harapannya agar Erika Carlina dan DJ Panda bisa menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan. Permasalahan menjadi pelik karena keduanya bertahan dalam ego.

“Keduanya harus sama-sama belajar menurunkan ego agar bisa menyelesaikan masalah mereka secara damai,” ungkap aktor 5CM tersebut saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Barat, pada 27 Juli 2025.

Denny Sumargo menegaskan, tidak ingin terkesan berpihak pada salah satu pihak. Dia hanya coba memahami posisi Erika, mengingat dia pun memiliki seorang anak perempuan.

Aktor 43 tahun itu juga paham benar posisi DJ Panda karena di masa lalu pun dia pernah diboikot imbas dituduh menghamili seorang DJ wanita hingga nyaris kehilangan kariernya.

“Si DJ Panda itu sadar kok apa yang sudah dia perbuat. Hanya saja, nasi kan sudah jadi bubur nih. Semoga mereka sama-sama mendapat kedamaian hati ya,” tutur aktor yang akrab disapa Densu tersebut.

Denny Sumargo mengaku, mengundang DJ Panda ke podcast miliknya untuk memberi kesempatan kepada pria bernama asli Giovanni Surya Saputra itu untuk berbicara sesuai versinya.

Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai. (Foto: Okezone)

“Sebenarnya kan masalah mereka ini pribadi banget ya. Jadi sebaiknya yang tak terlalu berkepentingan jangan terlalu banyak komentar. Biar mereka selesaikan secara pribadi,” tuturnya.

DJ Panda menyebarkan foto USG dan mengancam akan menghancurkan karier Erika Carlina karena dipicu rasa sakit hati. Setelah Erika membatalkan pernikahan mereka, sang aktris justru memiliki kekasih baru.