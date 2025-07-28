Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab

Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab (Foto: IG Densu)

JAKARTA – Aktor sekaligus presenter Denny Sumargo kini tengah menikmati perannya sebagai seorang ayah setelah dikaruniai seorang putri bernama Gabriella Allan Soemargo dari pernikahannya dengan Olivia Allan.

Pria yang akrab disapa Densu ini mengaku sangat bahagia melihat tumbuh kembang sang buah hati. Menurutnya, Gabriella kini sudah mulai banyak menguasai kosa kata saat belajar berbicara.

“Setahun yang luar biasa, perjalanan kita dikasih keturunan itu dari awal sampai bertumbuh. Dari nggak bisa ngapa-ngapain sampai usia 8-9 bulan dia sudah bisa jalan. Sekarang jalannya sudah rapi. Kosa kata juga sudah banyak, terus kelihatan karakternya seperti apa,” ungkap Denny Sumargo di kawasan Jakarta Barat.

Tak hanya itu, Gabriella juga sudah menjalani ritual pengurapan atau diurapi sebagai bentuk penyucian dan penyerahan anak kepada Tuhan.