Denny Sumargo dan Farhat Abbas Berdamai, Bagaimana Kelanjutan Kasusnya?

JAKARTA - Denny Sumargo dan Farhat Abbas akhirnya sepakat berdamai setelah sebelumnya terlibat perseteruan terkait kisruh donasi untuk Agus Salim. Proses damai ini terjadi di kantor Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, pada Rabu (4/12/2024) malam.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya berjabat tangan dan saling menyampaikan permintaan maaf. Farhat Abbas juga menyampaikan permohonan maaf secara khusus kepada keluarga Denny Sumargo.

Namun, bagaimana kelanjutan laporan hukum yang sebelumnya diajukan Farhat Abbas terhadap Denny Sumargo terkait ujaran kebencian?

Farhat Abbas menyatakan akan mencabut semua laporan, termasuk laporan ujaran kebencian di Polres Metro Jakarta Selatan terhadap Denny Sumargo. Selain itu, ia juga berkomitmen untuk meminta kliennya, Agus Salim, mencabut laporan terhadap Pratiwi Noviyanthi (Novi) terkait dugaan pencemaran nama baik yang masih berhubungan dengan masalah donasi.

“Semua laporan pasti akan kami cabut terkait masalah ini,” ujar Farhat di Kementerian Sosial RI.

Denny Sumargo mengapresiasi langkah Farhat Abbas untuk mencabut seluruh laporan tersebut. Ia berharap momen ini menjadi awal yang baik untuk menyelesaikan semua permasalahan terkait donasi tanpa ada konflik lebih lanjut.

“Tadi sudah disampaikan oleh Mas Farhat bahwa dia akan menarik semua laporan, itu itikad baik. Itulah cara mengambil hati masyarakat dengan bijak. Agus pun bersedia menarik laporan terhadap Novi, dan keduanya saling bermaafan,” ungkap Denny Sumargo.