Denny Sumargo dan Farhat Abbas Damai, Bagaimana Nasib Uang Donasi Agus Salim?

JAKARTA - Denny Sumargo dan Farhat Abbas akhirnya berdamai setelah sempat berseteru imbas donasi Agus Salim. Keduanya dipertemukan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantornya, pada Rabu (4/12/2024) malam.

Dalam kesempatan itu, Denny dan Farhat sepakat untuk mengakhiri perseteruan mereka dan saling berjabat tangan. “InsyaAllah, semoga persoalan Agus ini bisa diselesaikan dengan keterlibatan Kementerian Sosial,” kata Farhat.

Setelah damai, lalu bagaimana nasib Agus Salim? Denny Sumargo menegaskan, keberadaan uang donasi tergantung pada keputusan donatur. Dia berharap, para donatur mengambil keputusan yang tepat meski sempat kecewa.

“Kalau donatur keberatan dana donasi dialokasikan untuk pengobatan mata Agus, saya rasa enggak lah. Mereka punya hati yang luar biasa kok. Kemarin sempat kecewa saja,” tuturnya dikutip dari Intens Investigasi, pada Kamis (5/12/2024).

Kondisi ini cukup menarik mengingat para donatur dan kuasa hukumnya, Pablo Benua sudah membuat laporan polisi pada Agus Salim atas dugaan penyalahgunaan dana donasi. Karena itu, keputusan akhir seputar dana donasi ada di tangan donatur.

“Karena mau saya dan Farhat berdamai, tapi kalau donatur bilang keberatan (donasi dikembalikan ke Agus) ya itu sepenuhnya hak mereka. Jadi mari kembalikan ke donatur dan kita tunggu keputusan mereka,” ungkap Denny Sumargo.

Aktor A Man Called Ahok itu memastikan dirinya tidak akan mengintervensi aksi dan keputusan Pablo dan Pratiwi Noviyanthi sebagai pemilik yayasan yang mengelola dana donasi Agus Salim.

“Saya hargai wewenang mereka. Saya berada di pihak donatur. Kalau mereka bilang kasih uangnya ke Agus ya kita kasih. Tapi kalau mereka tidak mau ya Agus tidak dapat apa-apa,” tuturnya lagi.

Lebih jauh Denny Sumargo mengungkapkan harapannya agar semua pihak bisa menenangkan diri dengan tetap mengutamakan tujuan awal bahwa donasi dikumpulkan untuk pengobatan Agus.