Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo dan Farhat Abbas Damai, Bagaimana Nasib Uang Donasi Agus Salim?

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |10:47 WIB
Denny Sumargo dan Farhat Abbas Damai, Bagaimana Nasib Uang Donasi Agus Salim?
Denny Sumargo dan Farhat Abbas Damai, Bagaimana Nasib Uang Donasi Agus Salim? (Foto: Instagram/@sumargodenny)
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo dan Farhat Abbas akhirnya berdamai setelah sempat berseteru imbas donasi Agus Salim. Keduanya dipertemukan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantornya, pada Rabu (4/12/2024) malam.

Dalam kesempatan itu, Denny dan Farhat sepakat untuk mengakhiri perseteruan mereka dan saling berjabat tangan. “InsyaAllah, semoga persoalan Agus ini bisa diselesaikan dengan keterlibatan Kementerian Sosial,” kata Farhat.

Setelah damai, lalu bagaimana nasib Agus Salim? Denny Sumargo menegaskan, keberadaan uang donasi tergantung pada keputusan donatur. Dia berharap, para donatur mengambil keputusan yang tepat meski sempat kecewa.

“Kalau donatur keberatan dana donasi dialokasikan untuk pengobatan mata Agus, saya rasa enggak lah. Mereka punya hati yang luar biasa kok. Kemarin sempat kecewa saja,” tuturnya dikutip dari Intens Investigasi, pada Kamis (5/12/2024).

Kondisi ini cukup menarik mengingat para donatur dan kuasa hukumnya, Pablo Benua sudah membuat laporan polisi pada Agus Salim atas dugaan penyalahgunaan dana donasi. Karena itu, keputusan akhir seputar dana donasi ada di tangan donatur.

“Karena mau saya dan Farhat berdamai, tapi kalau donatur bilang keberatan (donasi dikembalikan ke Agus) ya itu sepenuhnya hak mereka. Jadi mari kembalikan ke donatur dan kita tunggu keputusan mereka,” ungkap Denny Sumargo.

Mensos, Farhat Abbas dan Denny Sumargo
Denny Sumargo dan Farhat Abbas berdamai.

Aktor A Man Called Ahok itu memastikan dirinya tidak akan mengintervensi aksi dan keputusan Pablo dan Pratiwi Noviyanthi sebagai pemilik yayasan yang mengelola dana donasi Agus Salim.

“Saya hargai wewenang mereka. Saya berada di pihak donatur. Kalau mereka bilang kasih uangnya ke Agus ya kita kasih. Tapi kalau mereka tidak mau ya Agus tidak dapat apa-apa,” tuturnya lagi.

Lebih jauh Denny Sumargo mengungkapkan harapannya agar semua pihak bisa menenangkan diri dengan tetap mengutamakan tujuan awal bahwa donasi dikumpulkan untuk pengobatan Agus. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168983/denny_sumargo-f6on_large.jpg
Reaksi Denny Sumargo Dicalonkan Netizen Jadi Menpora: Aku Enggak Pantas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/33/3159336/denny_sumargo-jR5z_large.jpg
Anak Sudah Dapat Endorse Sejak Lahir, Denny Sumargo: Gabriella Membawa Berkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158734/denny_sumargo-alAi_large.jpg
Denny Sumargo Berharap, Erika Carlina dan DJ Panda Bisa Berdamai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158657/denny_sumargo-ZSHr_large.jpg
Denny Sumargo Bebaskan Anak Pilih Agama: Yang Penting Tanggung Jawab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158549/denny_sumargo-IxlH_large.jpg
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/33/3145016/denny_sumargo-Sqv4_large.jpg
Kecam Tambang Nikel, Denny Sumargo: Raja Ampat Tanah Kehidupan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement