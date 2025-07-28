Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |11:15 WIB
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina. (Foto: Instagram/@sumargodenny)
JAKARTA - Podcast Denny Sumargo bersama DJ Panda berujung pro dan kontra di kalangan warganet. Tak sedikit yang menuding sang aktor tidak netral dan berpihak pada sang DJ.

Denny menilai, pro dan kontra adalah hal wajar mengingat setiap orang memiliki sudut pandang berbeda. Namun yang pasti, dia menilai, permasalahan Erika Carlina dan DJ Panda itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

“Masalah ini ada kan karena kesalahan mereka berdua. Jadi aku menilai, sebaiknya diselesaikan secara pribadi,” kata Denny Sumargo saat ditemui awak media di kawasan Jakarta Barat, pada 27 Juli 2025.

Sang aktor menambahkan, “Ini kan masalah pribadi ya. Jadi gue enggak mau terlalu banyak berkomentar, supaya tidak semakin ramai. Seperti gue bilang tadi, biarkan mereka selesaikan secara kekeluargaan,” imbuhnya.

Denny Sumargo kemudian mengungkapkan harapannya agar DJ Panda dan Erika Carlina bisa menyelesaikan masalah mereka dengan baik. 

DJ Panda Klaim Putus dari Erika Carlina Gara-Gara Kabel Charger dan Celana Pendek
Respons Denny Sumargo Dituding Berpihak pada DJ Panda terkait Kasus Erika Carlina. (Foto: Instagram/@djpanda_official)

“Semoga kedua belah pihak mendapatkan kedamaian. Dalam hal ini, saya punya perspektif sendiri. Tapi kan pasti ada yang setuju dan enggak setuju. Jadi saya minta maaf,” tuturnya.

Denny Sumargo mengundang DJ Panda ke podcast miliknya dan bercerita seputar awal perkenalannya dengan Erika Carlina. Dia juga mengaku, melakukan pengancaman dan siap menerima konsekuensinya.*

(SIS)

