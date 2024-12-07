Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Denny Sumargo Tak Akan Berikan Kemewahan untuk Anak: Agar Belajar Tahu Diri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |06:04 WIB
Denny Sumargo Tak Akan Berikan Kemewahan untuk Anak: Agar Belajar Tahu Diri
Denny Sumargo Tak Akan Berikan Kemewahan untuk Anak: Agar Belajar Tahu Diri
A
A
A

JAKARTA - Denny Sumargo kini tengah menikmati perannya sebagai seorang ayah. Bersama sang istri, Olivia Alan, Denny dikaruniai anak pertama, seorang putri yang diberi nama Gabriella Allan Sumargo.

Sebagai orangtua baru, Denny Sumargo mengaku tidak ingin membesarkan anaknya dengan gaya hidup penuh kemewahan.

“Enggak, Biel kita selalu usahakan enggak hidup dengan kemewahan,” ujar pria yang akrab disapa Densu itu saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Denny Sumargo Tak Akan Berikan Kemewahan untuk Anak: Agar Belajar Tahu Diri
Denny Sumargo Tak Akan Berikan Kemewahan untuk Anak: Agar Belajar Tahu Diri

Densu menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil untuk mengajarkan nilai kehidupan kepada putrinya. Meskipun orangtuanya berkecukupan, dia ingin sang anak belajar berusaha sendiri dan tidak bergantung pada fasilitas instan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
