6 Sumber Kekayaan Gus Miftah yang Mengolok-olok Pedagang Es Teh

JAKARTA - Sumber kekayaan Gus Miftah yang menarik perhatian publik setelah mengolok-olok seorang pedagang es teh dalam acara Magelang Bersholawat, pada 20 November 2024.

Acara yang disiarkan langsung di channel YouTube Gus Yusuf itu menampilkan adegan viral yang menunjukkan Gus Miftah di atas panggung bersama pengisi acara lain. Dia kemudian menyampaikan guyonan kepada seorang pedagang es teh yang berkeliling di antara jamaah.

Terkait viralnya isu tersebut, banyak yang mempertanyakan sumber kekayaan Gus Miftah yang selama ini dikenal sebagai tokoh publik berpengaruh.

1.Bisnis Parfum D’Goes

Selain berdakwah, Gus Miftah mengelola bisnis parfum bernama D’Goes. Produk parfum ini sudah dikenal luas di kalangan masyarakat, terutama di antara penggemarnya.

Dengan harga parfum yang bervariasi dari Rp100.000 hingga Rp300.000 per botol, penjualan produk ini dapat menghasilkan omzet hingga puluhan juta rupiah setiap bulan. Bisnis ini menjadi salah satu pendukung utama kekayaannya.

2. Pendapatan dari Ceramah

Sebagai pendakwah kondang, Gus Miftah sering diundang ke berbagai acara, mulai dari pengajian hingga seminar nasional. Akun X @Stakof mengungkapkan, sang penceramah membanderol honor sebesar Rp75 juta untuk berceramah selama 1,5 jam.

Honor itu biaya tersebut belum termasuk akomodasi, transportasi, dan fasilitas tambahan lainnya yang ditanggung oleh pihak pengundang. Dengan jadwal yang padat, penghasilannya dari ceramah saja diperkirakan bisa mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

3. Kanal YouTube Gus Miftah Official

Gus Miftah juga aktif di dunia digital melalui kanal YouTube pribadinya, Gus Miftah Official. Hingga kini, kanal tersebut memiliki lebih dari satu juta pelanggan, dengan total tayangan lebih dari 97 juta kali.

Berdasarkan data SocialBlade, pendapatan dari kanal ini diperkirakan mencapai Rp5 juta hingga Rp85 juta per bulan, tergantung pada jumlah penonton dan iklan yang tayang. Secara tahunan, penghasilan dari YouTube bisa menembus angka Rp1 miliar.