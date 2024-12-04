Gus Miftah Hina Pedagang Es Teh, Kiky Saputri Kecewa

JAKARTA - Kiky Saputri menyampaikan kekecewaannya terhadap tindakan Gus Miftah yang dianggap menghina seorang pedagang es teh. Insiden ini terjadi saat acara Magelang Bersholawat bersama Gus Miftah Habiburrohman, Gus Yusuf Chudlori, dan Habib Zaidan Bin Yahya.

Kiky merasa sangat terpukul setelah melihat video yang beredar, di mana Gus Miftah menggunakan kata-kata bernada kasar terhadap seorang pedagang yang membawa bakul berisi es teh manis dan air mineral di tengah acara tersebut.

"Sedih dan kecewa banget rasanya," tulis Kiky Saputri melalui Instagram Story di akun pribadinya, @kikysaputrii, pada Rabu (4/12/2024).

Alih-alih meluapkan amarah kepada Gus Miftah, Kiky memilih untuk mendoakan dan memberi semangat kepada pedagang es teh yang menjadi korban penghinaan.