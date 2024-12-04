Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Haru Miftah Maulana Bertemu Pedagang Es Teh, Pelukan Erat dan Permintaan Maaf

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |10:22 WIB
A
A
A

JAKARTA - Gus Miftah akhirnya bertemu dengan Sunhaji, seorang pedagang es teh yang sempat menjadi perbincangan hangat setelah insiden dalam acara Magelang Bersholawat. 

Dalam acara tersebut, Gus Miftah sempat melontarkan candaan yang dianggap menghina Sunhaji, sehingga menuai kritik dari masyarakat.

Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Sunhaji, di mana Gus Miftah datang langsung untuk meminta maaf. Suasana haru terlihat ketika Gus Miftah memeluk Sunhaji dengan erat sebagai tanda permintaan maafnya.

Saat duduk bersama di dalam rumah, Gus Miftah menjelaskan bahwa ucapannya waktu itu hanya berniat bercanda, meskipun ia mengakui bahwa candaan tersebut telah disalahartikan oleh banyak pihak.

