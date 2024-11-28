Sinopsis Film Jiu Jitsu, Ordo Kuno Pejuang Bumi

JAKARTA - Sinopsis film Jiu Jitsu akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Jiu Jitsu adalah film bela diri fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 2020. Film ini merupakan adaptasi dari komik tahun 2017 karya Dimitri Logothetis dan James Jim McGrath.

Film yang sekaligus disutradarai oleh Dimitri Logothetis ini dibintangi oleh berbagai bintang Hollywood, yakni Alain Moussi, Nicolas Cage, Frank Grillo, JuJu Chan, serta Tony Jaa.

Berdasarkan Rotten Tomatoes, Jiu Jitsu mendapat peringkat 27% dari 48 ulasan, dengan rata - rata 3/10.

Sinopsis film Jiu Jitsu

Bermula dengan sebuah pertempuran epik yang berlangsung setiap enam tahun sekali, antara sekelompok pejuang ahli Jiu Jitsu dari ordo kuno dengan ras alien yang ganas.

Pertempuran ini berlangsung untuk menentukan nasib Bumi. Selama ribuan tahun, para penjajah selalu dikalahkan oleh para pembela Bumi, namun ancaman terhadap masa depan planet ini terus berlanjut.

Prajurit-prajurit tangguh dari berbagai penjuru dunia pun turut berjuang dalam pertempuran ini demi melindungi umat manusia dan planet Bumi.

Salah satu di antaranya adalah Jake Barnes, seorang Jiu Jitsu legendaris yang menjadi pahlawan utama. Ia baru saja berhasil melarikan diri ke hutan di Burma, Myanmar, dari serangan shuriken yang dilancarkan atas perintah Brax, pemimpin penyerbu yang kuat.

Pelarian Jake berakhir saat ia terjatuh di tebing pantai, terkena benda tajam, kemudian terperosok ke laut, dan akhirnya pingsan.

Wylie, seorang pejuang Jiu Jitsu senior, menyelamatkan Jake dan membawanya ke tempat perawatan milik nelayan Burma. Di sana, luka-luka Jake dijahit, lalu ia dibawa ke pos militer terdekat. Jake ditinggalkan di pos tersebut dan mulai kembali sadar.