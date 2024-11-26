Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 139-140

Novita Melieyana , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |19:05 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cinta Yasmin</i> Episode 139-140
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 139-140 bercerita tentang Romeo yang tak akan berhenti menyelidiki penyebab kematian Baskara. Ia kemudian menginterogasi Alfie soal detik-detik sebelum Baskara meninggal. 

Romeo pun curiga kalau Baskara menyembunyikan informasi di tablet kerjanya sehingga ia masuk ke ruang kerja sang ayah. Alangkah terkejutnya Romeo karena di sana ia bertemu Alysa. 

Romeo lantas mengungkap alasannya masuk ke ruang tersebut dan menemukan tablet yang digunakan  kerja Baskara di sebuah laci rahasia. Romeo kemudian menemukan sebuah folder berisi tautan virtual meeting dengan Kevin Airlangga.

Kevin adalah pengacara kepercayaan Baskara yang selama ini menetap di Swiss. Tak berpikir lama, Romeo dan Yasmin menghubungi Kevin. Namun yang mengangkat adalah anaknya bernama Raya. 

Dari Raya, Romeo dan Yasmin mengetahui bahwa Kevin sedang koma karena penyakitnya kambuh berbarengan dengan kabar kematian Baskara. Raya meminta Romeo dan Yasmin untuk bisa menanyakan langsung pada Kevin soal obrolannya dengan Baskara ketika Kevin sudah siuman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement