Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 139-140

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 139-140 bercerita tentang Romeo yang tak akan berhenti menyelidiki penyebab kematian Baskara. Ia kemudian menginterogasi Alfie soal detik-detik sebelum Baskara meninggal.

Romeo pun curiga kalau Baskara menyembunyikan informasi di tablet kerjanya sehingga ia masuk ke ruang kerja sang ayah. Alangkah terkejutnya Romeo karena di sana ia bertemu Alysa.

Romeo lantas mengungkap alasannya masuk ke ruang tersebut dan menemukan tablet yang digunakan kerja Baskara di sebuah laci rahasia. Romeo kemudian menemukan sebuah folder berisi tautan virtual meeting dengan Kevin Airlangga.

Kevin adalah pengacara kepercayaan Baskara yang selama ini menetap di Swiss. Tak berpikir lama, Romeo dan Yasmin menghubungi Kevin. Namun yang mengangkat adalah anaknya bernama Raya.

Dari Raya, Romeo dan Yasmin mengetahui bahwa Kevin sedang koma karena penyakitnya kambuh berbarengan dengan kabar kematian Baskara. Raya meminta Romeo dan Yasmin untuk bisa menanyakan langsung pada Kevin soal obrolannya dengan Baskara ketika Kevin sudah siuman.