5 Sumber Kekayaan Jirayut, yang Lebih Terkenal di Indonesia Ketimbang di Thailand (Foto: IG JIrayut)

JAKARTA - Sumber kekayaan Jirayut akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Jirayut merupakan seorang selebritis yang dikenal serba bisa dalam berbagai bidang. Hal ini disebabkan Jirayut yang tak hanya sebagai penyanyi, namun juga mengembangkan karir di dunia hiburan dan olahraga.

Kesuksesan karirnya di Indonesia membuat Jirayut berhasil membangun rumah untuk keluarganya di kampung halaman, Thailand. Dalam unggahan instagramnya, ia merasa sangat bersyukur dan bangga akan hasil kerja kerasnya.

"Alhamdulillah bangga dan senang dengan hasil keringat sendiri aku bisa seperti ini,” tulis Jirayut dalam postingannya (9/4/2024).

Keberhasilan Jirayut di industri hiburan tanah air pun memicu rasa penasaran netizen mengenai sumber kekayaannya. Berikut rincian sumber kekayaan Jirayut.

1. Penyanyi Dangdut

Salah satu sumber pendapatan utama Jirayut tentu berasal dari karirnya sebagai penyanyi dangdut. Hal ini disebabkan awal karirnya yang dimulai dari ajang D'Academy Asia musim keempat pada tahun 2018

Selama berkarir sebagai penyanyi, Jirayut telah merilis banyak lagu. Tak heran jika ia sering diundang di berbagai acara, baik off air maupun on air. Untuk sekali manggung, Jirayut bisa menghasilkan hingga ratusan juta rupiah.

2. Pembawa Acara

Kemahirannya dalam berkomunikasi membuat Jirayut dipercaya menjadi pembawa acara di banyak acara televisi. Diantaranya ada ajang D’Academy Asia, Liga Dangdut Indonesia, Pestaria, serta Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia.

3. Aktor

Jirayut pernah tampil dalam sejumlah FTV, serial web, dan film layar lebar Indonesia. Terbaru, ia diajak oleh sutradara Herwin Novianto untuk berakting dalam film Kang Mak From Pee Mak. Film yang merupakan daur ulang dari film asal Thailand itu berhasil menjadi salah satu film terlaris di tanah air dengan total 4,6 juta penonton.