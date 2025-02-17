Jirayut Afisan Kena Pneumonia, Sempat Dirawat di Rumah Sakit

Jirayut Afisan Kena Pneumonia, Sempat Dirawat di Rumah Sakit (Foto: IG Jirayut)

JAKARTA - Jirayut Afisan, sempat mengejutkan publik setelah mengunggah foto dirinya terbaring di kasur rumah sakit dengan selang oksigen terpasang di hidungnya. Unggahan tersebut langsung membuat para penggemarnya khawatir dan bertanya-tanya mengenai kondisi kesehatannya.

Saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini, Jirayut membagikan kisah di balik perawatan yang harus dijalaninya selama lima hari di rumah sakit.

"Jadi kemarin itu sesak napas. Sempat dicoba dikerokin dan minum obat, tapi sampai besoknya tidak sembuh. Akhirnya, harus ke rumah sakit," ujar Jirayut.

Jirayut menjelaskan bahwa awalnya ia merasakan sakit di bagian dada ketika menarik napas. Rasa nyeri yang terus-menerus membuatnya memutuskan untuk menjalani pemeriksaan medis. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosisnya terkena pneumonia, yakni infeksi yang menyerang jaringan paru-paru.

"Jadi kata dokter pneumonia, akhirnya dirawat beberapa hari," ungkapnya.

Penyakit tersebut juga menyebabkan daya tahan tubuh Jirayut menurun drastis. Kondisi ini membuatnya harus beristirahat total dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Selama menjalani perawatan, Jirayut menyadari pentingnya menjaga kondisi mental agar proses pemulihan berjalan optimal. Ia berusaha untuk tetap berpikir positif dan tidak membiarkan dirinya tertekan dengan keadaan yang dialaminya.

"Aku nggak boleh bawa stres. Jadi selama dirawat di ruang kecil itu ya dibawa happy aja biar cepat sembuh dan pulang ke rumah," jelasnya.

Prinsip ini terbukti membantunya menghadapi masa-masa sulit di rumah sakit dengan lebih ringan dan penuh semangat.

Setelah diperbolehkan pulang, Jirayut tetap harus menjalani sejumlah pantangan dan membatasi aktivitasnya sesuai anjuran dokter. Ia diminta untuk mengurangi jadwal kerja dan menghindari paparan asap rokok yang dapat memicu kekambuhan penyakitnya.

"Dokter suruh aku istirahat yang cukup dan hindari asap rokok, biar nggak kambuh lagi," ujar Jirayut.