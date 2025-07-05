Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Jirayut Masih Belum Tertarik Jadi WNI

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |11:30 WIB
Alasan Jirayut Masih Belum Tertarik Jadi WNI
Alasan Jirayut Masih Belum Tertarik Jadi WNI. (Foto: Instagram/@jirayutdaa4official)
A
A
A

JAKARTA - Jirayut sudah bekerja dan hidup di Indonesia selama 7 tahun terakhir. Namun hingga kini, pedangdut dan presenter asal Thailand itu belum berminat pindah kewarganegaraan.

Dia mengatakan, keputusan berpindah kewarganegaraan membutuhkan pemikiran panjang dan juga pertimbangan khusus. 

“Oh, kalau soal itu, mengalir saja lah ya. Sejauh ini, aku masih happy dengan status aku sebagai WNA yang berkarier di Indonesia,” katanya saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, pada 4 Juli 2025.

Jirayut merasa status kewarganegaraan belum menjadi prioritasnya saat ini. “Seperti aku bilang tadi, aku masih pengin dikenal sebagai artis asal Thailand yang kerja di sini,” imbuhnya.

Bagi Jirayut, yang terpenting saat ini adalah dia bisa beradaptasi dengan budaya, norma, dan gaya hidup di Indonesia. Dengan begitu, dia masih bekerja dengan nyaman. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/33/3152682/jirayut-bu7i_large.jpg
Kerja Keras di Indonesia, Jirayut Investasi Kebun Karet di Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127031/jirayut-SEs4_large.jpg
Gempa Thailand, Jirayut Pastikan Kondisi Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114863/jirayut-MqPo_large.jpg
Pertama Dikerok saat Sakit, Jirayut: Ternyata Enak Juga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114857/jirayut-o0tF_large.jpg
Idap Pneumonia, Jirayut Afisan Kaget Disarankan Berobat ke Orang Pintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114620/jirayut-pMRH_large.jpg
Jirayut Afisan Kena Pneumonia, Sempat Dirawat di Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/33/3096583/jirayut-P6gI_large.jpg
Cerita Mistis hingga Lagu Baru, Ini Perjalanan Jirayut di Indonesia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement