Alasan Jirayut Masih Belum Tertarik Jadi WNI

JAKARTA - Jirayut sudah bekerja dan hidup di Indonesia selama 7 tahun terakhir. Namun hingga kini, pedangdut dan presenter asal Thailand itu belum berminat pindah kewarganegaraan.

Dia mengatakan, keputusan berpindah kewarganegaraan membutuhkan pemikiran panjang dan juga pertimbangan khusus.

“Oh, kalau soal itu, mengalir saja lah ya. Sejauh ini, aku masih happy dengan status aku sebagai WNA yang berkarier di Indonesia,” katanya saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, pada 4 Juli 2025.

Jirayut merasa status kewarganegaraan belum menjadi prioritasnya saat ini. “Seperti aku bilang tadi, aku masih pengin dikenal sebagai artis asal Thailand yang kerja di sini,” imbuhnya.

Bagi Jirayut, yang terpenting saat ini adalah dia bisa beradaptasi dengan budaya, norma, dan gaya hidup di Indonesia. Dengan begitu, dia masih bekerja dengan nyaman.