Biodata dan Agama Jirayut, Artis Thailand yang Jadi Bintang di Indonesia

Biodata dan Agama Jirayut, Artis Thailand yang Jadi Bintang di Indonesia (Foto: IG Jirayut)

JAKARTA - Jirayut Afisan, atau lebih dikenal sebagai Jirayut, adalah penyanyi dangdut berbakat asal Thailand yang namanya melejit di dunia hiburan Indonesia. Ia dikenal publik setelah menjadi kontestan Dangdut Academy Asia yang diselenggarakan oleh sebuah stasiun televisi swasta.

Namanya semakin populer berkat sosoknya yang selalu menghibur di layar kaca. Salah satu hiburannya terlihat baru-baru ini saat ia menirukan selebrasi Marcelino Ferdinand setelah mencetak gol di ajang BRI Mini Soccer.

Memiliki kepribadian yang ceria dan suara yang khas membuat netizen kerap mempertanyakan latar belakang Jirayut. Berikut ulasan biodata dan agama Jirayut.

Biodata dan Agama Jirayut, Artis Thailand yang Jadi Bintang di Indonesia

Biodata dan Agama Jirayut

Jirayut lahir dengan nama asli Afisan Jehdeuramae pada 24 Februari 2001 di Distrik Sugai Padi, Narathiwat, Thailand. Saat ini ia telah menginjak usia 23 tahun.

Meskipun lahir dan dibesarkan di Thailand, negara dengan mayoritas penduduk beragama Buddha, Jirayut sejak lahir telah memeluk agama Islam.

Jirayut merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Sman Jehdueramae dan Amalia Hayati. Ia memiliki seorang kakak perempuan bernama Amilia Jehdueramae, kakak laki-laki bernama Arfan Jehdueramae, dan adik perempuan bernama Anisa Jehdueramae.

Sejak kecil, Jirayut tidak merasakan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya sebab perceraian yang dialami saat Jirayut masih berusia 10 tahun.

Setelah berpisah, sang ibu merantau ke Malaysia untuk bekerja, sementara ayahnya menetap di Bangkok. Akibatnya, Jirayut dan saudara-saudaranya memilih tinggal bersama nenek mereka.

Berkat tempat tinggalnya yang dekat dengan Malaysia, Jirayut menguasai bahasa Melayu dengan baik, yang tentu dapat mendukung karirnya di Indonesia. Walaupun bercita-cita menjadi penyanyi sukses di Thailand, Jirayut justru sukses berkair di Indonesia.

Karier Jirayut

Jirayut mengawali kariernya di dunia hiburan Indonesia setelah berpartisipasi dalam ajang D'Academy Asia musim keempat pada tahun 2018. Meskipun tersingkir di babak sepuluh besar, ia dengan cepat menguasai bahasa Indonesia sehingga dikontrak menjadi pembawa acara dalam ajang kompetisi tersebut.

Enam bulan setelah mengikuti kompetisi, Jirayut merilis single pertamanya yang berjudul "Jambret Cinta", pada 29 Juni 2021. Lagu ini diciptakan oleh Posan Tobing, seorang drummer sekaligus produser musik.

Pada tahun 2022, Jirayut bergabung dengan manajemen artis Stream Entertainment dan label rekaman 3D Entertainment. Single pertamanya yang dirilis melalui label tersebut, "Sejak Pandangan Pertama", keluar pada 17 Oktober 2022.