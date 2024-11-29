Rebranding, Nidji Rilis Logo dan Single Baru

JAKARTA - Nidji menandai babak baru dalam perjalanan karier mereka dengan merilis logo dan lagu baru berjudul La La Song. Langkah ini menandai transformasi besar Nidji yang semakin solid dengan kehadiran vokalis baru, Ubay.

Jihanira Sharmila, Creative Director Nidji mengatakan, rebranding dilakukan karena kebutuhan untuk menyelaraskan visi dan misi baru band tersebut yang ditandai dengan perilisan album 'Manifestasi Hati'.

"Album ini merupakan karya perdana Nidji bersama Ubay sebagai vokalis. Logo juga diubah untuk penyegaran identitas agar bisa terus relevan dan everlasting," ungkap Jihanira menambahkan.

Proses penggarapan logo baru Nidji tersebut, menurut Jihanira Sharmila, membutuhkan waktu cukup panjang. Namun setelah banyak diskusi dan penyatuan perspektif dari masing-masing personel, Nidji akhirnya menentukan logo baru mereka.

Randy sang keyboardist mengungkapkan, logo baru Nidji mencerminkan identitas yang energetic, bold, sekaligus ekspresif. Hal itu sesuai dengan karakteristik baru Nidji sebagai band.

"Bentuk tajam di bagian atas dan bawah logo tersebut melambangkan tekad yang kuat untuk memijak bumi. Ini sekaligus menjadi simbol pertahanan yang kokoh serta harapan yang tinggi," ungkap Randy.