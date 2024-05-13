Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andro Sempat Absen Manggung Bareng Nidji Sehari Sebelum Ibunda Wafat

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |13:50 WIB
Andro Sempat Absen Manggung Bareng Nidji Sehari Sebelum Ibunda Wafat
Andro sempat absen manggung bareng Nidji sehari sebelum ibundanya wafat (Foto: Ravie/MPI)
JAKARTA - Bassis grup band Nidji, Andro, datang dengan kabar duka. Ibundanya, Djusmeati, meninggal dunia pada Minggu, 12 Mei 2024 lantaran mengidap komplikasi akibat penyakit diabetes yang dideritanya.

Sebelum meninggal dunia, Andro pun mengaku sempat absen manggung bersama Nidji.

Diketahui, pada Minggu, 12 Mei kemarin, Nidji diharuskan tampil di Pangkalan Bun. Namun, Andro memilih untuk absen lantaran kondisi sang ibunda yang terus menurun.

Dan benar saja, Djusmeati menghembuskan napas terakhir setelah bertemu dengan sang anak.

"Alhamdulillah iya, kebetulan kemarin Nidji ada show di Pangkalan Bun entah kenapa saya nggak ikut, ternyata bener, siangnya ibu nungguin saya," ungkap Andro saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Senin (13/5/2024).

Andro Nidji

Andro sempat absen manggung bareng Nidji sehari sebelum ibundanya wafat (Foto: Ravie/MPI)

Sementara itu, saat ini, jenazah Djusmeati telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pihak keluarga memilih untuk menyatukan makam almarhumah dengan suaminya yang lebih dulu meninggal dunia pada 2004.

"Iya jadi ayah saya sudah meninggal tahun 2004. Terus dipikir daripada nyari yang lain, satuin aja siapa tau kembali jannah disana," lanjut Andro.

Sebagaimana diketahui, kondisi ibunda Andro sudah menurun sejak usai lebaran kemarin. Setelah menjalani perawatan di ICU selama satu bulan, Djusmeati pun mengembuskan napas terakhirnya, setelah sebelumnya mengalami komplikasi akibat penyakit diabetes.

