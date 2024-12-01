Nidji dan J Rocks Sukses Bikin Penonton Nostalgia di Everblast 2024

JAKARTA - Festival musik Everblast 2024 sukses digelar pada Sabtu (30/11/2024) di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Acara ini menghadirkan deretan musisi ternama dari dalam dan luar negeri, yang berhasil mengguncang panggung dan memanjakan para penonton.

Salah satu momen yang paling dinantikan adalah penampilan dua band legendaris, Nidji dan J-Rocks, yang berhasil mengobati kerinduan penggemar dan membawa mereka bernostalgia ke masa-masa kejayaan musik awal 2000-an.

Penampilan J-Rocks kali ini terasa istimewa dengan kolaborasi bersama Artificial Ambient. Band ini membuka aksinya dengan lagu hits mereka, "Lepaskan Diriku", yang langsung disambut riuh oleh para penonton.

Nidji dan J Rocks Sukses Bikin Penonton Nostalgia di Everblast 2024

“Senang sekali bisa berada di sini. Kali ini ada yang spesial karena kami kolaborasi dengan band yang menurut kami keren banget, Artificial Ambient,” ujar Iman, vokalis J-Rocks, dari atas panggung.

J-Rocks melanjutkan dengan membawakan sederet lagu populer lainnya seperti "Falling in Love", "Kau Curi Lagi", dan "Ceria", yang tak henti-hentinya membuat penonton ikut bernyanyi dan bernostalgia dengan masa muda mereka.

Tak kalah mengguncang, Nidji juga tampil penuh energi. Ubay dan kawan-kawan membawakan lagu-lagu hits seperti "Hapus Aku", "Biarlah", dan "Jangan Lupakan". Penampilan mereka sukses membawa suasana nostalgia yang penuh kenangan indah bagi penonton yang pernah tumbuh bersama lagu-lagu tersebut.