Andro Nidji Ungkap Kronologi Ibunda Meninggal Dunia

JAKARTA - Kabar duka datang dari keluarga Andro Nidji. Ibundanya, Djusmeati, meninggal dunia pada Minggu, 12 Mei 2024.

Ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Senin (13/5/2024), Andro menceritakan detik-detik kepergian sang bunda.

"Jadi memang abis lebaran ibu saya kecapean, pagi-pagi sesak nafas, saturnasi di bawah 70 langsung dibawa ke ICU, ternyata jantung komplikasi segala macem, berjuang sebulan sampai akhirnya nggak kuat, semangatnya masih ada cuma badannya udah nggak mendukung jadi ya udah kita harus ikhlasin," ujar bassist Nidji tersebut.

Andro menjelaskan jika sang bunda memang sudah mengidap diabetes. Karena penyakit tersebut, Djusmeati juga mengalami komplikasi.

"Orang tua memang ada diabetes, sempet pasang ring 2 tapi abis itu udah, cuma karena diabetes itu jahat ya, penyakit apapun bisa komplikasi ke situ dan susah sembuhnya, apalagi sudah umur segitu," jelasnya.

Karena kondisi ibunya yang terus menurun, Andro memilih absen manggung bareng Nidji pada Minggu (12/5/2024) kemarin.

Benar saja, Djusmeati menghembuskan napas terakhir setelah bertemu dengan sang anak.

"Alhamdulillah iya, kebetulan kemarin Nidji ada show di Pangkalan Boen entah kenapa saya nggak ikut, ternyata bener, siangnya ibu nungguin saya," paparnya.