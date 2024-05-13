Advertisement
HOT GOSSIP

Andro Nidji Bersyukur Dampingi Ibunda Sejak Sakit hingga Meninggal Dunia

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |14:01 WIB
JAKARTA - Ibunda Andro Nidji, Djusmeati, telah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Senin (13/5/2024). Djusmeati meninggal dunia usai mengidap diabetes dan komplikasi sejak Desember 2023 lalu.

Sebagai anak, Andro Nidji turut mendampingi sang bunda sejak jatuh sakit hingga ke pemakaman.

Andro pun menjelaskan kronologi penyakit serius yang diidap ibunya. Dia mengatakan jika Djusmeati sempat keluar-masuk rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia pada Minggu (12/5/2024) siang.

"Sakit serius dari Desember kemarin udah sempat dan udah balik ke rumah, mungkin kasih kesempatan kali buat ngobrol segala macem, April ini abis lebaran langsung masuk ICU lagi sebulan terus meninggal di usia 78 pas abis ultah," ucap Andro Nidji di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan hari ini.

Andro menjelaskan jika sang bunda seolah menunggu kedatangannya di rumah sakit sebelum meninggal.

Andro bahkan sempat mengumandangkan adzan di telinga sang ibu ketika sakaratul maut.

"Ya gitu, kupingnya aku adzanin aku lailahailallah, udah gitu aja mau gimana Alhamdulillah kalau kita ngomongin lancar ya tiba-tiba iya, kita juga udah dikasih tahu sama dokter 'siap-siap ya', ini soalnya tensinya udah nggak bisa dinaikkan lagi segala macam, yaudah itu aja yang bisa kita lakukan," jelasnya.

Telusuri berita celebrity lainnya
