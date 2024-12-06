Akhiri Tahun 2024, Nidji Hadirkan Dua Single Sekaligus

JAKARTA - Menutup tahun dengan semangat baru, band ternama Indonesia, Nidji, merilis dua single terbaru mereka, Lampu Hati dan Zayang-Zayang. Lagu-lagu ini menjadi pembuka untuk album mendatang mereka yang bertajuk "Manifestasi Hati", yang dijadwalkan rilis pada awal 2025.

Kedua single ini mengangkat tema cinta dari sudut pandang yang berbeda, mengajak pendengar untuk merasakan kedalaman emosi dan kehangatan romantisme sehari-hari.

Lagu Lampu Hati, ciptaan Andro, menceritakan tentang perpisahan yang bermakna dan mengajarkan bahwa di tengah kegelapan hidup, hati bisa menjadi cahaya penuntun. Terinspirasi dari pengalaman pribadi, lagu ini menyampaikan pesan optimisme.

“Pesannya sederhana, meski kita berada di ujung jalan buntu, kita masih bisa menyalakan lampu hati untuk menerangi hidup,” ujar Andro, bassist Nidji. Ariel, gitaris Nidji, menambahkan, “Semoga lagu ini mengingatkan kita semua untuk selalu menggunakan hati dalam setiap langkah hidup.”

Sementara itu, Zayang-Zayang adalah lagu yang mengangkat kehangatan cinta sederhana. Terinspirasi dari pengalaman Randy, keyboardist Nidji, lagu ini menggambarkan kerinduan akan momen-momen kecil bersama pasangan, seperti debat lucu atau bahkan dimarahi.

“Lagu ini tercipta saat saya sedang shooting di Maroko selama sebulan dan tiba-tiba homesick ingin pulang. Rasa kangen itu justru muncul dari hal-hal kecil seperti diomelin atau adu argumen,” cerita Randy.

Dengan melodi ringan dan lirik yang catchy, lagu ini mengajak pendengar untuk mengapresiasi pasangan mereka, termasuk hal-hal sederhana yang sering terlupakan.

“Lewat lagu ini, gue pengen orang mengingat pasangan mereka, meskipun hanya melalui momen kecil,” tambah Ubay, vokalis Nidji.

Proses kreatif kedua lagu ini dimulai sejak 2020, melibatkan eksplorasi sound dan aransemen yang matang. Dalam album Manifestasi Hati, Nidji mencurahkan pengalaman emosional dan spiritual mereka sebagai simbol ambisi, cinta, dan doa yang tulus.

“Album ini adalah manifestasi dari perjalanan hidup kami, dan kami berharap bisa membawa pendengar ke dimensi baru tanpa batas ruang dan waktu,” kata Ariel. Album ini akan berisi 10 lagu dan dapat mulai di-pre-save melalui Spotify.