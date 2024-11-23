Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 135-136

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |18:02 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 135-136
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 135-136 (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 135-136 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dania dan Nathan mendatangi sebuah rumah yang diduga menjadi tempat tinggal Sandra. 

Namun, saat tiba di lokasi, mereka mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal nama Sandra Anjani di sana. Kecurigaan Nathan terhadap keseriusan Dania dalam mencari Sandra pun semakin besar.

Di tempat lain, Yasmin secara tidak sengaja mendengar rencana Ajeng yang akan mengumpulkan semua direksi dan investor Rumah Sakit Cakradinata. 

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 135-136
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 135-136

Dalam percakapannya, Ajeng juga meminta agar pertemuan ini dirahasiakan, terutama dari Romeo. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Yasmin segera menghubungi Romeo untuk memperingatkannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement