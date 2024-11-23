Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 135-136

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 135-136 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Dania dan Nathan mendatangi sebuah rumah yang diduga menjadi tempat tinggal Sandra.

Namun, saat tiba di lokasi, mereka mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal nama Sandra Anjani di sana. Kecurigaan Nathan terhadap keseriusan Dania dalam mencari Sandra pun semakin besar.

Di tempat lain, Yasmin secara tidak sengaja mendengar rencana Ajeng yang akan mengumpulkan semua direksi dan investor Rumah Sakit Cakradinata.

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 135-136

Dalam percakapannya, Ajeng juga meminta agar pertemuan ini dirahasiakan, terutama dari Romeo. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Yasmin segera menghubungi Romeo untuk memperingatkannya.