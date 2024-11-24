Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bikin Takjub, Ini Rahasia Adegan Fighting Ismi Melinda di Series Dendam Vision+

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |15:02 WIB
Bikin Takjub, Ini Rahasia Adegan <i>Fighting</i> Ismi Melinda di Series Dendam Vision+
Bikin takjub, ini rahasia adegan fighting Ismi Melinda di series Dendam Vision+ . (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ Originals "Dendam" terus menarik perhatian penonton dengan alur cerita mendalam dan adegan aksi pertarungan yang intens. Salah satu aktor yang mencuri perhatian adalah Ismi Melinda, yang memerankan karakter Ayuma Morgan. Nonton aksi Ayuma di series
Dendam GRATIS dengan klik di sini.

Ayuma adalah seorang petarung bela diri MMA yang menjadi musuh bebuyutan Renata (Cinta Laura). Ia selalu dikalahkan oleh Renata, namun Ayuma terus menerus berusaha mengalahkan Renata dengan menghalalkan berbagai cara. Dalam series ini, Ismi Melinda banyak menarik perhatian penonton karena aktingnya yang berani dan totalitas, apalagi sebagian besar scenenya adalah scene fighting dan ia sudah
berpengalaman dalam genre action.

Arya Vasco, yang memerankan karakter James pun turut mengungkapkan perjuangan para pemain untuk tampil totalitas di series ini. “Dari semua cast, cuma Ismi Melinda yang udah pengalaman genre action, jadi kita belajar banyak sama stunt timnya dan sampai latihan 4-6 jam
dalam sehari,” ucap Arya Vasco.

Tak heran jika Ismi Melinda mampu memukau penonton dengan kemampuan aktingnya di genre action. Pasalnya, di balik aksi memukaunya, Ismi Melinda memiliki dasar keterampilan silat yang semakin memperkuat performanya di layar. Keahlian ini tak hanya membuat gerakan
bertarungnya terlihat natural, tetapi juga memberikan sentuhan yang membuat setiap adegan terasa natural dan nyata.
 

 


Series Dendam sendiri berkisah tentang Renata yang berjuang menuntut keadilan dari meninggalnya sang adik dan penculikan ayahnya yang membuat dirinya harus berurusan dengan sindikat kriminal District 8 yang dikenal sebagai pusat perputaran uang gelap, dari bisnis-bisnis
ilegal.

Penasaran dengan akting bela diri Ismi Melinda dalam series Dendam? Streaming series Dendam dengan klik di sini GRATIS. Download aplikasi Vision+ di App Store atau Play Store dengan langganan Vision+ mulai Rp20.000. Untuk kamu yang ingin streaming konten premium Vision+ dan Viu sekaligus, kamu bisa langganan paket Combo MeVVah seharga Rp. 49.000. Segera unduh aplikasi Vision+ dan nikmati tontonan berkualitas di mana saja dan kapan saja.

(tty)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/33/3185325/my_comic_boyfriend-E5JW_large.jpg
My Comic Boyfriend: Romansa Fantasi yang Mempertemukan Dunia Nyata dan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/598/3182071/still_single-wcO0_large.jpg
Akting Kocak Yuki Kato di Series VISION+ Still Single si Gadis Zodiak yang Bikin Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/598/3181499/microdrama_kesempatan_kedua-sorR_large.jpg
Microdrama VISION+ Kesempatan Kedua: Perjalanan Hidup Menebus Dosa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/598/3181263/ternyata_aku_mencintaimu-UkX0_large.jpg
Sinopsis Microdrama Ternyata Aku Mencintaimu, Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180017/microdrama_pertaruhan_dua_hati-xA8d_large.jpg
Sinopsis dan Link Streaming Microdrama Pertaruhan Dua Hati, Eksklusif Hanya di VISION+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/598/3179779/garis_garis_cinta-CIfh_large.jpg
Microdrama VISION+ Garis-Garis Cinta: Rahasia yang Mengubah Segalanya!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement