Bikin Takjub, Ini Rahasia Adegan Fighting Ismi Melinda di Series Dendam Vision+

JAKARTA – Vision+ Originals "Dendam" terus menarik perhatian penonton dengan alur cerita mendalam dan adegan aksi pertarungan yang intens. Salah satu aktor yang mencuri perhatian adalah Ismi Melinda, yang memerankan karakter Ayuma Morgan. Nonton aksi Ayuma di series

Ayuma adalah seorang petarung bela diri MMA yang menjadi musuh bebuyutan Renata (Cinta Laura). Ia selalu dikalahkan oleh Renata, namun Ayuma terus menerus berusaha mengalahkan Renata dengan menghalalkan berbagai cara. Dalam series ini, Ismi Melinda banyak menarik perhatian penonton karena aktingnya yang berani dan totalitas, apalagi sebagian besar scenenya adalah scene fighting dan ia sudah

berpengalaman dalam genre action.



Arya Vasco, yang memerankan karakter James pun turut mengungkapkan perjuangan para pemain untuk tampil totalitas di series ini. “Dari semua cast, cuma Ismi Melinda yang udah pengalaman genre action, jadi kita belajar banyak sama stunt timnya dan sampai latihan 4-6 jam

dalam sehari,” ucap Arya Vasco.



Tak heran jika Ismi Melinda mampu memukau penonton dengan kemampuan aktingnya di genre action. Pasalnya, di balik aksi memukaunya, Ismi Melinda memiliki dasar keterampilan silat yang semakin memperkuat performanya di layar. Keahlian ini tak hanya membuat gerakan

bertarungnya terlihat natural, tetapi juga memberikan sentuhan yang membuat setiap adegan terasa natural dan nyata.





Series Dendam sendiri berkisah tentang Renata yang berjuang menuntut keadilan dari meninggalnya sang adik dan penculikan ayahnya yang membuat dirinya harus berurusan dengan sindikat kriminal District 8 yang dikenal sebagai pusat perputaran uang gelap, dari bisnis-bisnis

ilegal.



