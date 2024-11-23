Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia Episode 275: Reno Akhirnya Ditangkap Polisi

JAKARTA - Sinopsis Sinetron Cinta Berakhir Bahagia episode 275 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketulusan Hanna untuk mendekati Pasha akhirnya menemui titik terang.

Setelah mengetahui bahwa Adisty sudah menjalin hubungan dengan Aga, Hanna meminta izin kepada Adisty untuk mendekati Pasha. Meski sempat terkejut, Adisty akhirnya merestui dan menitipkan Pasha kepada Hanna.

Hanna pun menemui Pasha di hotel tempat ia menginap. Melihat Pasha yang murung dan datar, Hanna mengajaknya ke tempat terbuka. Di sana, ia memberikan lampion dan meminta Pasha menuliskan pesan untuk melepaskan kesedihannya.

Di sisi lain, Aga menerima hasil tes DNA Reno yang membuktikan kecocokan dengan DNA yang ditemukan pada jasad Andrew. Tanpa menunda waktu, polisi langsung menangkap Reno di kantor David untuk diinterogasi. David segera menghubungi Oscar, pengacaranya, agar dapat mendampingi Reno.