Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 45: Ancaman Perceraian bagi Amira

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |17:01 WIB
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 45: Ancaman Perceraian bagi Amira
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 45: Ancaman Perceraian bagi Amira (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 45 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Noah mengungkapkan kepada Vernie bahwa dirinya bersedia menjalani tes untuk menjadi donor hati. Namun, ia mengajukan satu syarat kepada Biru.

Mendengar hal itu, Vernie memberikan ide tambahan—ia meminta Noah untuk mensyaratkan agar Biru menceraikan Amira.

Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 45: Ancaman Perceraian bagi Amira
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 45: Ancaman Perceraian bagi Amira

Di sisi lain, penyelidikan Biru terkait pemilik scarf misterius terus berlanjut. Detektif Dion berhasil mendapatkan sidik jari Sarni, sementara Biru berhasil memperoleh sidik jari Vernie.

Di tengah situasi ini, Sarni menghadapi masalah di sekolah Arkana. Tanpa diketahui Sarni, Arkana meninggalkan sekolah untuk mencari Amira. Sarni segera memberi tahu Amira bahwa Arkana kabur karena ingin bertemu dengannya.

