Sinopsis Sinetron Cerita Cinta SMA Episode 10

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |16:28 WIB
Sinopsis Sinetron <i>Cerita Cinta SMA</i> Episode 10
Sinopsis Sinetron Cerita Cinta SMA Episode 10. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cerita Cinta SMA episode 10 bercerita tentang Rasya yang sedikit banyak mengetahui kelicikan Rasty dan teman-temannya. 

Rasya dan Jihan pun membantu menyelidiki apakah benar Rasty itu saudara kembar Devan atau tidak. Namun saat Devan mengambil foto masa kecilnya bersama kembarannya, dia mendapati foto-foto itu sudah dirusak.

Devan tak lagi bisa mengenali wajah sang kembaran lewat foto. Devan yang kesal pun lgsg menuding semua itu perbuatan Rasty. Nia yang melihat hal itu pun mengadu pada Hamid.

Nia mengaku sedih karena Devan enggan menerima Rasty sebagai saudara kembarnya. Hamid pun memarahi Devan. Namun ketika dia melihat ada Jihan di sana amarahnya reda.

Cerita Cinta SMA
Sinopsis Sinetron Cerita Cinta SMA Episode 10. (Foto: MNC Media)

Hamid merasa tidak bisa marah di depan Jihan. Lalu apa yang akan dilakukan Hamid pada cucunya itu? Tonton Cerita Cinta SMA selengkapnya di RCTI, setiap hari pukul 16.15 WIB.*

(SIS)

