Sinopsis Sinetron Cerita Cinta SMA Episode 9

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cerita Cinta SMA episode 9 bercerita tentang Devan yang menolak keberadaan Rasty sebagai saudara kembarnya yang lama menghilang. Dia kemudian memberitahu sang kakek, Rasty bukan anak yang baik.

Namun Hamid tetap membela Rasty dan meminta agar Devan bisa menerima saudara perempuannya itu untuk tinggal bersama mereka. Meski kesal, namun Devan tak bisa berbuat apa apa.

Setelah Rasty masuk ke rumah Hamid, Nia memanfaatkan pria itu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia meminta izin agar mengizinkan dirinya tinggal di rumah kosong milik Hamid dan memberikannya fasilitas nyaman.

Devan yang tak bisa menerima keberadaan Rasty di rumahnya pun curhat kepada Jihan. Sebagai teman, Jihan menghibur Devan dengan cara yang sangat manis. Kedekatan mereka membuat beberapa orang menduga keduanya kakak beradik.

Sementara itu, Rasya semakin getol mendekati Jihan. Bahkan dia meminta izin kepada kepala sekolah untuk bisa mewawancarai Jihan di sekolah untuk disiarkan secara Live. Lalu bagaimana kelanjutan sinetron ini?

Nah, sinetron Cerita Cinta SMA bisa Anda tonton selengkapnya di RCTI, Senin-Jumat, pukul 16.15 WIB.*

(SIS)