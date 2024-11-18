Sinopsis Sinetron Cerita Cinta SMA Episode 8

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cerita Cinta SMA episode 8 bercerita tentang Nia yang berhasil menukar sample darah Rasty dan Jihan. Sehingga Rasty dinyatakan sebagai cucu kandung Hamid.

Sementara itu, Devan senang karena Rasty tidak masuk sekolah. Sementara kepala sekolah terlihat panik ketika mengetahui Rasty sebagai juara sepatu roda tidak masuk hari itu. Devan pun punya ide agar Jihan bisa kembali ke sekolah.

Devan pun meminta kepala sekolah membawa Jihan ke sekolah, namun saat dijemput dia tidak berada di rumah karena membantu Teja berjualan. Devan bersama wakil kepala sekolah pun menjemput Jihan di tempatnya berjualan.

Mereka pun bergegas kembali ke sekolah namun terhalang macet. Jihan kemudian memutuskan memakai sepatu roda ke sekolah dan tiba bersamaan dengan orang-orang dari Dinas Pendidikan.

Pihak Dinas pendidikan tersanjung dengan sambutan yang mereka terima dan Jihan pun senang dapat bersekolah kembali. Sementara Rasty semakin kesal mengetahui kabar bahwa Jihan kembali ke sekolah.