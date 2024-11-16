Advertisement
Sinopsis Sinetron Cerita Cinta SMA Episode 7

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |20:15 WIB
JAKARTA - Sinopsis sinetron Cerita Cinta SMA episode 7 bercerita tentang Jihan dan Rasya yang merayakan keberhasilan mereka bersama skater lainnya dengan bermain sepatu roda di jalanan. 

Namun, tiba-tiba ada truk yang berjalan ke arah Jihan dan nyaris menabraknya. Peristiwa itu membuatnya teringat akan kejadian kecelakaan naas yang menimpanya saat kecil hingga menewaskan kedua orangtuanya.

Momen tersebut membuat Jihan syok hingga membuat Devan kaget dan marah pada Rasya. Namun Jihan berusaha menenangkan Devan dan menjelaskan bahwa kondisinya bukan disebabkan oleh Rasya. Devan pun meminta maaf pada Rasya.

Rasya dan Devan kemudian mengantar pulang Jihan. Namun melihat putrinya diantar pulang dua cowok, Nurul pun marah. Namun Jihan berusaha menjelaskan alasannya, kemudian meminta Rasya dan Devan pulang. 

Jihan kemudian menceritakan momen saat dirinya nyaris ditabrak truk kepada Nurul. Dia mengaku, peristiwa itu membuat teringat pada kecelakaan yang dialaminya di masa lalu. 

