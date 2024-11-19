Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Harapan Angela Tanoesoedibjo di HUT Ke-35 MNC Group: Rumah Inovasi bagi Generasi Muda

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |23:07 WIB
Harapan Angela Tanoesoedibjo di HUT Ke-35 MNC Group: Rumah Inovasi bagi Generasi Muda
Harapan Angela Tanoesoedibjo di HUT ke-35 MNC Group, rumah inovasi bagi generasi muda. (Foto: Ravie/Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo hadir dalam acara syukuran HUT ke-35 tahun MNC Group yang digelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (19/11/2024). Dia mengungkapkan harapannya.

Acara syukuran tersebut, juga dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Pada kesempatan itu, Hary juga melakukan sesi pemotongan kue ulang tahun sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian MNC Group selama tiga dekade lebih. 


"Saya mengucapkan terima kasih kepada parter pertama saya, Liliana Tanoesoedibjo. Ini satu usia yang tidak mudah, khususnya untuk satu organisasi. Perjalanan MNC Group harus menjadi trendsetter, serta memberikan motivasi bagi dunia usaha," kata Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya.

Hal senada juga disampaikan Angela Tanoesoedibjo selaku Co-CEO MNC Group. Dia berharap MNC Group bisa menjadi pelopor inovasi di Indonesia, khususnya di industri kreatif.

"Tentu harapan saya, bisa terus berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait agar MNC Group ini bisa semakin terdepan, pelopor inovasi di Indonesia di semua industri yang kita geluti," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462/emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144997/mega_film_tv-6ap5_large.jpg
5 Mega Film TV RCTI untuk Liburan Seru Penuh Tawa, Cinta, dan Horor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/598/3142824/mega_film-gf5G_large.jpg
Shinchan hingga Lukisan Berdarah, Deretan Film Spesial Liburan di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134481/kartun_rcti-HYBL_large.jpg
3 Kartun Favorit RCTI di Pagi Hari, KIKO hingga Titus the Detective
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/598/3134392/infotainment_rcti-Z6VH_large.jpg
Informasi Dunia Hiburan dan Update Selebriti Terpanas di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/598/3130487/mencintaimu_sekali_lagi-bK0Z_large.jpg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 109-110
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement