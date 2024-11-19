Harapan Angela Tanoesoedibjo di HUT Ke-35 MNC Group: Rumah Inovasi bagi Generasi Muda

JAKARTA - Co-CEO MNC Group Angela Tanoesoedibjo hadir dalam acara syukuran HUT ke-35 tahun MNC Group yang digelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (19/11/2024). Dia mengungkapkan harapannya.

Acara syukuran tersebut, juga dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo. Pada kesempatan itu, Hary juga melakukan sesi pemotongan kue ulang tahun sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian MNC Group selama tiga dekade lebih.



"Saya mengucapkan terima kasih kepada parter pertama saya, Liliana Tanoesoedibjo. Ini satu usia yang tidak mudah, khususnya untuk satu organisasi. Perjalanan MNC Group harus menjadi trendsetter, serta memberikan motivasi bagi dunia usaha," kata Hary Tanoesoedibjo dalam sambutannya.

Hal senada juga disampaikan Angela Tanoesoedibjo selaku Co-CEO MNC Group. Dia berharap MNC Group bisa menjadi pelopor inovasi di Indonesia, khususnya di industri kreatif.

"Tentu harapan saya, bisa terus berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait agar MNC Group ini bisa semakin terdepan, pelopor inovasi di Indonesia di semua industri yang kita geluti," ucapnya.