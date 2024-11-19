Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Master Limbad Berikan Kejutan di HUT ke-35 MNC Group Malam Ini

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |21:20 WIB
Master Limbad Berikan Kejutan di HUT ke-35 MNC Group Malam Ini
Master Limbad Bakal Bersuara di HUT ke-35 MNC Group Malam Ini. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - MNC Group menggelar malam puncak HUT ke-35 bertajuk ‘35 Tahun Berkarya: Membangun Masa Depan Bersama’. Acara itu disiarkan langsung dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, pada Selasa (19/11/2024).

HUT ke-35 MNC Group diisi oleh konser musik yang dimeriahkan Lyodra, band Seventeen, hingga JKT48. Selain itu, akan ada penampilan Master Limbad dengan serangkaian aksi ekstremnya bertema Strong Man.

Kepada MNC Portal Indonesia, Master Limbad menyebut aksi itu merupakan suguhan spesial di hari ulang tahun MNC Group. Dia juga berjanji akan memberikan kejutan lain dalam segmen Limbad Bersuara. 

Limbad Jadi Bodyguard di Film Kasinem is Coming
Master Limbad Bakal Bersuara di HUT ke-35 MNC Group Malam Ini. (Foto: Okezone)

Pada segmen kali ini, Limbad disinyalir akan mengeluarkan suaranya yang jarang didengar publik. “Akan ada segmen di mana Master Limbad Bersuara,” tutur tim Master Limbad.

Master Limbad juga turut bangga dengan sederet pencapaian MNC Group di usia ke-35. Dia menilai, MNC Group menjadi barometer bagi insan pertelevisian Indonesia.

“Mas Limbad berharap, dengan bertambahnya usia maka MNC Group diharapkan bisa menghasilkan tayangan-tayangan keren, bagus, dan menjadi barometer bagi TV-TV di Indonesia,” ungkap juru bicara Limbad.*

(SIS)

