Sinopsis From Paris with Love, Jaringan Narkoba dan Teroris di Kota Cinta

JAKARTA – Sinopsis film From Paris with Love akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. From Paris with Love merupakan film aksi thriller asal Prancis yang dirilis pada tanggal 5 Februari 2010 oleh Lionsgate Films di Amerika Serikat.

Film ini disutradarai oleh Pierre Morel, ditulis oleh Luc Besson, dan dibintangi oleh John Travolta dan Jonathan Rhys Meyers. From Paris with Love mengisahkan dua orang agen CIA yang ditugaskan menyelidiki sebuah gembong narkoba di Paris.

Film ini menuai beragam ulasan dari para kritikus dan mendapat rating 6,4/10 dari 122 ribu ulasan pengguna di IMDB dan 37% penerimaan dari 159 ulasan pengguna di Rotten Tomatoes.

Sinopsis Film From Paris with Love

Pada awal film, cerita berpusat pada seorang ajudan pribadi duta besar AS di Prancis bernama James Reese. James hidup dengan pacarnya, Caroline, di Paris. Selain bekerja sebagai ajudan pribadi, James juga merupakan seorang agen CIA tingkat rendah.

Suatu hari, karena kurangnya agen CIA di Prancis, James pun ditugaskan untuk bekerja sama dengan agen CIA lain bernama Charlie Wax. Pada pertemuan pertama mereka, James mendapati Charlie ditahan oleh Bea Cukai Perancis karena menolak menyerahkan kaleng minuman energi favoritnya kepada petugas.

James pun harus menggunakan otoritas diplomatiknya agar Charlie dan barang bawaannya dapat melewati petugas Bea Cukai Perancis. Sesampainya di dalam mobil, Charlie meminta maaf atas perilakunya dan memberitahu James bahwa sebenarnya ia menyimpan senjata-senjata pribadi di dalam kaleng minuman tersebut.

Charlie juga menjelaskan kalau ia dan James ditugaskan untuk menyelidiki jaringan narkoba yang diduga berkaitan dengan kematian keponakan Menteri Pertahanan. Dalam melaksanakan penyelidikan, Charlie menyadari bahwa jaringan narkoba tersebut menjalin kerjasama dengan jaringan teroris Pakistan.

Berbekal bukti yang mereka temukan dalam restoran dan gudang yang dikelola jaringan narkoba tersebut, Charlie dan James pun berhasil membongkar tempat persembunyian teroris tersebut. Walaupun sempat ada gencetan senjata, sebagian besar teroris dapat dikalahkan.