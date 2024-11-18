Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 39 dan 40

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 39 dan 40 bercerita tentang Amira yang meluapkan kekecewaannya kepada Ratna. Dia menceritakan bagaimana Biru izin ke kafe, namun faktanya dia menjenguk Maudy ke rumah sakit.

Di lain pihak, Maudy menangis dan menyebut ketakutannya tidak akan bisa berjalan lagi setelah jatuh dari lantai 3. Dia kemudian memohon kepada Biru untuk terus berada di sisinya hingga dia bisa berjalan kembali.

Sementara itu, Noah sibuk menjalankan misinya yang penuh rahasia. Ia meminta Danu untuk membobol file ‘meeting’ milik Vernie dan terkejut saat mengetahui bahwa file itu ternyata sudah kosong.

Tanpa sepengetahuan Noah, Vernie memindahkan isi file itu ke tempat lain lebih aman. Sementara itu, suasana rumah berubah hangat ketika Ratna, Amira, dan Arkana memasak bersama.

Ratna menghubungi Biru dan meminta anaknya itu untuk pulang dan makan bersama. Namun saat tiba di rumah, pria itu justru bersikap seolah tak ada yang terjadi. Momen kebersamaan Biru dan Amira hanya berlangsung sesaat.