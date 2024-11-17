Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Spread Love, Hanya di RCTI

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |11:50 WIB
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Spread Love, Hanya di RCTI
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Spread Love, Hanya di RCTI. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - RCTI akan menemani Minggu pagi Anda dengan menayangkan series animasi KIKO episode Spread Love. Simak sinopsisnya berikut ini.

Kiko, Poli, dan Patino sangat senang bisa membantu Lola menyelesaikan pesanannya. Saat mereka asyik bekerja, Kiko tidak sengaja terpeleset, membuat kue buatan Lola terbang. 

Untungnya, Alex datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan kue tersebut.  Di sisi lain, Alex sebenarnya datang ke Lola untuk membuat kue spesial sebagai kejutan lamaran untuk pasangannya. 

Namun, setelah kue itu selesai, Kiko malah mencampurnya dengan pesanan lain yang seharusnya dikirim ke pelanggan lain. Lola pun panik karena cincin lamaran Alex ada di dalam kue spesial itu. 

Lalu apa yang akan dilakukan Kiko? Jangan lewatkan keseruan episode Spread Love animasi KIKO di RCTI, setiap Minggu, pukul 07.15 WIB. Animasi ini juga tayang di MNCTV Senin-Jumat pukul 06.30 WIB dan setiap hari jam 15.00 WIB.

