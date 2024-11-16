Advertisement
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 127: Bom Meledak, Ajeng Tak Selamat?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |18:55 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 127: Bom Meledak, Ajeng Tak Selamat?
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin episode 127, bom meledak, Ajeng tak selamat?. (Foto: RCTI)
JAKARTA - Romeo sangat terkejut mendengar pengakuan Dania bahwa Baskara adalah ayah kandungnya. Yasmin meminta tolong untuk mempekerjakan Dania agar dia bisa menyelidiki tentang Baskara dan Sandra. 

Dania kemudian menjadi PR di rumah sakit. Romeo pun mengajaknya untuk ke acara pengukuhan Ajeng nanti malam.

Di acara pengukuhan, Ajeng dan Rangga terkejut mengetahui Dania malah kembali bekerja di rumah sakit Romeo. Mereka berdua yakin bahwa Dania dan Romeo merencanakan sesuatu. 

Saat acara berlangsung, tiba-tiba terjadi ledakan yang dahsyat. Semua orang berhamburan. Dania berhasil menyelamatkan Alysa dan Romeo menyelamatkan Yasmin. 
 

 

