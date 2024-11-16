Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kenny Austin Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron Cinta Yasmin

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |10:57 WIB
Kenny Austin Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron <i>Cinta Yasmin</i>
Kenny Austin Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron Cinta Yasmin. (Foto: Instagram/@kennyauztin)
A
A
A

JAKARTA - Sinetron Cinta Yasmin sudah mencapai 100 episode sejak tayang perdana pada 5 Agustus 2024. Kenny Austin selaku bintang utama sinetron itu bersyukur karena sinetron itu masih dinantikan pemirsa setia RCTI.

Pencapaian itu berkesan bagi Kenny. Pasalnya, ini proyek pertamanya yang mencapai 100 episode dan tayang di prime time. Dia berharap, pencapaian tersebut bisa terus memotivasi kru dan para aktor untuk lebih baik lagi ke depannya.

“Tak hanya improve soal cerita, semoga kru produksi sinetron ini lebih solid lagi ke depannya,” kata sang aktor di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, pada 15 November 2024.

Kenny Austin bersyukur bertemu lawan main dan kru yang solid sehingga tetap nyaman menjalani syuting meski lelah. “Benaran kompak banget. Tak ada konflik. Jadi lingkungan kerja kita itu sehat banget,” ujarnya.

Sang aktor menyadari, para aktor dan kru sinetron Cinta Yasmin akan menghadapi tantangan lebih besar. Karena itu, diperlukan kerjasama dan pengertian untuk bisa membangun iklim kerja yang baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/06/598/3128710/cinta_yasmin-xDbU_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 266
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/30/598/3127335/cinta_yasmin-iKP6_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 262
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/09/598/3120787/cinta_yasmin-LPaG_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 245
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/598/3118682/cinta_yasmin-Hwsb_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 240
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/09/598/3112105/cinta_yasmin-Y0cK_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 221
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/02/598/3109916/cinta_yasmin-bHXz_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 214
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement