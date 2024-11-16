Kenny Austin Ungkap Tantangan Bintangi Sinetron Cinta Yasmin

JAKARTA - Sinetron Cinta Yasmin sudah mencapai 100 episode sejak tayang perdana pada 5 Agustus 2024. Kenny Austin selaku bintang utama sinetron itu bersyukur karena sinetron itu masih dinantikan pemirsa setia RCTI.

Pencapaian itu berkesan bagi Kenny. Pasalnya, ini proyek pertamanya yang mencapai 100 episode dan tayang di prime time. Dia berharap, pencapaian tersebut bisa terus memotivasi kru dan para aktor untuk lebih baik lagi ke depannya.

“Tak hanya improve soal cerita, semoga kru produksi sinetron ini lebih solid lagi ke depannya,” kata sang aktor di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, pada 15 November 2024.

Kenny Austin bersyukur bertemu lawan main dan kru yang solid sehingga tetap nyaman menjalani syuting meski lelah. “Benaran kompak banget. Tak ada konflik. Jadi lingkungan kerja kita itu sehat banget,” ujarnya.

Sang aktor menyadari, para aktor dan kru sinetron Cinta Yasmin akan menghadapi tantangan lebih besar. Karena itu, diperlukan kerjasama dan pengertian untuk bisa membangun iklim kerja yang baik.