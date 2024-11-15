Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Netizen Malaysia Sebut Ipar Adalah Maut Film Religi Porno, Warganet Indonesia Tak Terima

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |18:25 WIB
Netizen Malaysia Sebut <i>Ipar Adalah Maut</i> Film Religi Porno, Warganet Indonesia Tak Terima
Netizen Malaysia Cap Ipar Adalah Maut sebagai Film Religi Porno, Warganet Indonesia Tak Terima. (Foto: MD Pictures)
A
A
A

JAKARTA - Film Ipar Adalah Maut kembali menuai perbincangan hangat warganet di media sosial setelah tayang streaming di Netflix, sejak 8 November silam. Tak hanya di dalam negeri, film ini juga menarik perhatian warganet Malaysia.

Akun @WVGIF misalnya, meminta para Ibu muslim berhenti mendefinisikan Ipar Adalah Maut sebagai film Islami untuk penonton dewasa. “Tidak, karena faktanya itu adalah film porno berkedok agama!” ujarnya.

Pemilik akun itu tak membantah bahwa Indonesia terkenal dengan sinematografi dan keterbukaan dalam menyajikan sebuah isu dalam film. Karena itu, dia menilai, masyarakat perlu bijak memilih apa yang perlu mereka tonton.

“Bulan ini saja, ada dua film erotis berbau Islam (yang tayang) di Netflix: Tuhan, Izinkan Aku Berdosa (2023) dan Ipar Adalah Maut (2024),” kata akun @WVGIF dalam cuitan berbeda.

Dalam cuitannya, akun tersebut melabeli Ipar Adalah Maut sebagai film Islami berbau pornografi sehingga tidak layak ditonton. Jika memang ingin dijadikan bahan edukasi, dia menyarankan agar belajar langsung dari pemuka agama.

“Kenapa kita putus asa dengan spiritualitas sehingga puas dengan film-film ‘Islami’ berbau porno ketimbang belajar dari pemuka agama Islam yang nyata dan terakreditasi?” ujarnya. 

Ipar Adalah Maut
Netizen Malaysia Cap Ipar Adalah Maut sebagai Film Religi Porno. (Foto: X/@WVGIF)

Akun tersebut menambahkan, ”Apakah kita benar-benar malas dan rela memberi makan jiwa kita dengan sesuatu yang ‘cepat saji’ karena ia lebih menyenangkan? Bertindaklah, gadis-gadis!”  

Cuitan yang dilihat 5,9 juta kali itu mengundang lebih dari 1.000 komentar warganet. Bahkan terjadi perdebatan hangat antara warganet Indonesia dan Malaysia. Netizen Indonesia menyanggah anggapan jika Ipar Adalah Maut merupakan film religi Islam.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164132/box_office_indonesia-CTro_large.jpg
2 Film Box Office Indonesia Spesial HUT RCTI 36: Romansa dan Horor dalam Satu Perayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/206/3163590/film_kartini-NeKo_large.jpg
5 Film Indonesia Bertema Pahlawan yang Bakar Semangat Nasionalisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163507/diponegoro_hero-1HvV_large.jpg
Produser Ungkap Alasan Film Diponegoro Hero Digarap Menggunakan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158244/aghniny_haque_bangga_dipercaya_isi_suara_film_animasi_panji_tengkorak-fDz2_large.jpg
Aghniny Haque Bangga Dipercaya Isi Suara Film Animasi Panji Tengkorak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/206/3156530/film_believe-uEjN_large.jpg
Premiere Film BELIEVE, Panglima TNI Singgung Kisah Patriotisme Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/206/3150737/film_belive-LeA8_large.jpg
Film Believe, Penantian Keluarga dan Luka yang Tak Terdengar
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement