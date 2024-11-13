Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 125

JAKARTA - Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 125 bercerita tentang Rangga yang kembali memegang posisi direktur di perusahaan, setelah Ajeng mencopot posisi Yasmin dan membatalkan pertunangan mereka.

Hal itu tak lantas membuat Rangga bahagia. Apalagi, Nina meneror dirinya dengan video yang memperlihatkan dia tengah membenturkan kepala Baskara ke lantai hingga pria itu meninggal dunia. Hal itu membuat Rangga bingung, syok, dan panik.

Nina kemudian mengancam Rangga untuk menikahinya saat itu jaga. Sementara itu, Dania berhasil mengantongi video dashcam mobil yang terparkir di dekat jembatan di mana Ratih, almarhumah ibu Yasmin, ditemukan meninggal dunia.

Dania pun menghubungi Yasmin dan memberitahu soal video tersebut. Nina dan Rangga akhirnya bertemu. Tekanan dari Nina yang bertubi-tubi membuat Rangga mengabulkan kemauan Nina untuk menikah namun dengan satu syarat.

Rangga meminta Nina untuk menghapus video tersebut. Nina pun menyanggupi syarat Rangga dan langsung mengajak pria itu ke KUA. Keduanya pun akhirnya resmi menikah. Namun Nina yang terus bicara, membuat Rangga kesal.

Tak mampu menahan emosinya, Rangga mengambil batu besar untuk memukul kepala Nina. Lalu apa yang terjadi dengan Nina? Tonton sinetron Cinta Yasmin di RCTI, setiap hari pukul 19.45 WIB.**

