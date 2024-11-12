Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 123

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |19:30 WIB
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 123
Sinopsis Sinetron Cinta Yasmin Episode 123. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Cinta Yasmin episode 123 bercerita tentang Ajeng yang memiliki kuasa penuh atas semua peninggalan Baskara. Tak hanya soal aset dan harta, dia juga memiliki hak penuh atas perusahaan Cakradinata. 

Dengan kekuasaan itu, Ajeng memberi pilihan sulit untuk Yasmin, berhenti dari Cakradinata atau tetap di perusahaan namun dipindahtugaskan ke luar kota. Tak hanya itu, Ajeng pun menggelar konferensi pers untuk memutus pertunangan Rangga dan Yasmin.

Walaupun lega dengan keputusan Ajeng tersebut, namun Yasmin juga merasa khawatir. Pasalnya, jauh dari Cakradinata berarti akan mempersulit langkahnya dalam menyelidiki penyebab kematian Yoga dan Ratih.

Sementara itu, Rangga masih berusaha mendekati Ajeng meski ibunya (Ajeng) sudah membatalkan pertunangannya. Dia kemudian memberitahu Yasmin bahwa sebenarnya ia melihat ada seseorang di atas jembatan saat Ratih terjatuh. 

Yasmin tidak percaya begitu saja. Sebab ia masih menaruh kecurigaan terhadap Rangga dan Alysa. Lalu apa yang akan dilakukan Yasmin selanjutnya? Tonton sinetron Cinta Yasmin selengkapnya di RCTI, pukul 20.00 WIB.*

(SIS)

